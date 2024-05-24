"Коррозия металла" вернулась к концертам после облавы спецназа с "групповухой и трешем"
"Коррозия металла" вернулась к концертам после рейда в Нижнем Новгороде
Выступление "Коррозии металла". Обложка © VK / Сергей Троицкий
Российская рок-группа "Коррозия металла" вернулась к выступлениям после инцидента с облавой спецназа полиции на концерте в Нижнем Новгороде. Теперь музыканты просят гонорар в размере полумиллиона рублей, а взамен грозятся показать "групповуху, треш и угар", пишет SHOT.
Несмотря на заявления лидера коллектива Сергея (Паука) Троицкого о том, что группа приостановит деятельность, музыканты всё же выступают и предлагают индивидуальное шоу за ценник в 500 тысяч рублей. Правда, есть нюанс, без предоплаты в 21 тысячу рублей "Коррозия металла" ничего исполнять не станет.
Напомним, в ночь на 28 апреля полицейский спецназ провёл рейд в Нижнем Новгороде, прервав выступление "Коррозии металла". Силовики задержали 40 человек, в том числе и самих музыкантов, которые распространяли мерч с символикой нацистов. Директор группы заработала ЧМТ, а Троицкий нарвался на штраф в размере тысячи рублей. Впоследствии руководитель группы заявила, что коллектив прекращает концертную деятельность до тех пор, пока нижегородская администрация и силовики не принесут извинения за облаву и срыв выступления.