"Коррозия металла" вернулась к концертам после облавы спецназа с "групповухой и трешем"

Российская рок-группа "Коррозия металла" вернулась к выступлениям после инцидента с облавой спецназа полиции на концерте в Нижнем Новгороде. Теперь музыканты просят гонорар в размере полумиллиона рублей, а взамен грозятся показать "групповуху, треш и угар", пишет SHOT.

Несмотря на заявления лидера коллектива Сергея (Паука) Троицкого о том, что группа приостановит деятельность, музыканты всё же выступают и предлагают индивидуальное шоу за ценник в 500 тысяч рублей. Правда, есть нюанс, без предоплаты в 21 тысячу рублей "Коррозия металла" ничего исполнять не станет.