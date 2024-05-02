В "Коррозии металла" ожидают извинений после срыва концерта в Нижнем Новгороде

После инцидента в Нижнем Новгороде группа "Коррозия металла" приостановила концертную деятельность до официальных извинений со стороны администрации города и силовиков. Об этом рассказала директор коллектива Мария Рунова.

"Мы приостановили концерты группы до тех пор, пока администрация Нижнего Новгорода и непосредственно участвовавшее в срыве нашего концерта отделение нижегородского СОБРа не принесут нам официальные извинения", — приводит ТАСС её слова.

Рунова подчеркнула, что "Коррозия металла" не собирается распадаться, а лишь на время приостанавливает деятельность. Более того, в этом году коллектив ещё должен отметить 40-летие вместе с поклонниками, добавила она. По её словам, заявление о нанесении представителям группы и их поклонникам побоев во время проведения концерта уже направлено в нижегородскую полицию.