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2 мая, 13:51

В "Коррозии металла" ожидают извинений после срыва концерта в Нижнем Новгороде

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © Telegram / korrozia_metalla

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © Telegram / korrozia_metalla

После инцидента в Нижнем Новгороде группа "Коррозия металла" приостановила концертную деятельность до официальных извинений со стороны администрации города и силовиков. Об этом рассказала директор коллектива Мария Рунова.

"Мы приостановили концерты группы до тех пор, пока администрация Нижнего Новгорода и непосредственно участвовавшее в срыве нашего концерта отделение нижегородского СОБРа не принесут нам официальные извинения", — приводит ТАСС её слова.

Рунова подчеркнула, что "Коррозия металла" не собирается распадаться, а лишь на время приостанавливает деятельность. Более того, в этом году коллектив ещё должен отметить 40-летие вместе с поклонниками, добавила она. По её словам, заявление о нанесении представителям группы и их поклонникам побоев во время проведения концерта уже направлено в нижегородскую полицию.

Напомним, что полицейский спецназ нагрянул на концерт рокеров в Нижнем Новгороде 28 апреля, уложив музыкантов и посетителей клуба лицами в пол. Лидер коллектива Сергей Троицкий и остальные члены группы были задержаны за продажу мерча с нацистской символикой. Директор "Коррозии" в момент облавы получила черепно-мозговую травму.

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Наталья Исакова
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