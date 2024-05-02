В "Коррозии металла" ожидают извинений после срыва концерта в Нижнем Новгороде
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © Telegram / korrozia_metalla
После инцидента в Нижнем Новгороде группа "Коррозия металла" приостановила концертную деятельность до официальных извинений со стороны администрации города и силовиков. Об этом рассказала директор коллектива Мария Рунова.
"Мы приостановили концерты группы до тех пор, пока администрация Нижнего Новгорода и непосредственно участвовавшее в срыве нашего концерта отделение нижегородского СОБРа не принесут нам официальные извинения", — приводит ТАСС её слова.
Рунова подчеркнула, что "Коррозия металла" не собирается распадаться, а лишь на время приостанавливает деятельность. Более того, в этом году коллектив ещё должен отметить 40-летие вместе с поклонниками, добавила она. По её словам, заявление о нанесении представителям группы и их поклонникам побоев во время проведения концерта уже направлено в нижегородскую полицию.
Напомним, что полицейский спецназ нагрянул на концерт рокеров в Нижнем Новгороде 28 апреля, уложив музыкантов и посетителей клуба лицами в пол. Лидер коллектива Сергей Троицкий и остальные члены группы были задержаны за продажу мерча с нацистской символикой. Директор "Коррозии" в момент облавы получила черепно-мозговую травму.