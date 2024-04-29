Жена барабанщика "Коррозии металла" опровергла Life.ru информацию о его коме

Жена "впавшего в кому" барабанщика "Коррозии металла" Марка Бейгуна в беседе с Life.ru назвала фейком распространяемые СМИ сообщения о состоянии её мужа. По словам женщины, с её супругом всё хорошо.

"СМИ распространяют фейковую информацию. Он приехал после концерта домой. Ни в какой коме он не был. Никто его не избивал. Марк чувствует себя замечательно, мы всей семьёй уехали отдыхать", — сказала Анастасия.