Жена барабанщика "Коррозии металла" опровергла Life.ru информацию о его коме
Барабанщик Марк Бейгун. Фото © ТАСС / Стукалин Евгений
Жена "впавшего в кому" барабанщика "Коррозии металла" Марка Бейгуна в беседе с Life.ru назвала фейком распространяемые СМИ сообщения о состоянии её мужа. По словам женщины, с её супругом всё хорошо.
"СМИ распространяют фейковую информацию. Он приехал после концерта домой. Ни в какой коме он не был. Никто его не избивал. Марк чувствует себя замечательно, мы всей семьёй уехали отдыхать", — сказала Анастасия.
Напомним, ранее лидер "Коррозии металла" Сергей Троицкий сообщал о том, что его барабанщик впал в кому. Всё произошло после концерта в Нижнем Новгороде, куда нагрянули силовики. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40 человек, в том числе и самих музыкантов, из-за демонстрации нацистской символики на мерче. Директор коллектива получила черепно-мозговую травму, а фронтмен Сергей Паук Троицкий был оштрафован на одну тысячу рублей.
После инцидента концерт "Коррозии металла" в Мытищах находился под угрозой срыва, однако накануне лидер "Коррозии металла" и вовсе объявил о приостановке деятельности группы. При этом оказалось, что барабанщик и вовсе не был задержан на выступлении в Нижнем Новгороде — после концерта он улетел в Москву. Кстати, после инцидента он решил покинуть группу.