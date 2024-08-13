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13 августа, 17:02

"Всё лицо в крови": "Паука" Троицкого избили в Новороссийске из-за 500 рублей

SHOT: Лидера "Коррозии металла" Троицкого избили в супермаркете Новороссийска

Сергей Троицкий. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Сергей Троицкий. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Лидера трэш-метал группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого избили в Новороссийске (Краснодарский край). Об этом сообщает SHOT.

В беседе с телеграм-каналом 58-летний музыкант рассказал, что кассирше в местном супермаркете показалась подозрительной его купюра в 500 рублей. Сотрудница вызвала охранников, которые, по словам Троицкого, стали душить его, а потом избили так, что "всё лицо было в крови". "Паука" спасли прибывшие полицейские. Заявление на обидчиков артист писать не стал, несмотря на то, что после инцидента к нему пообещали приехать с обыском сотрудники ОБЭП — искать фальшивые деньги. Сам музыкант все обвинения отрицает и считает произошедшее спланированной травлей со стороны его врагов.

Известно, что в Новороссийске музыкант 10 августа давал концерт своего сайд-проекта "ПАУК Оркестр".

А в апреле Life.ru писал, что вся группа "Коррозия металла" была задержана прямо во время концерта в Нижнем Новгороде. Троицкого тогда оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.

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Наталья Демьянова
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