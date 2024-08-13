"Всё лицо в крови": "Паука" Троицкого избили в Новороссийске из-за 500 рублей

В беседе с телеграм-каналом 58-летний музыкант рассказал, что кассирше в местном супермаркете показалась подозрительной его купюра в 500 рублей. Сотрудница вызвала охранников, которые, по словам Троицкого, стали душить его, а потом избили так, что "всё лицо было в крови". "Паука" спасли прибывшие полицейские. Заявление на обидчиков артист писать не стал, несмотря на то, что после инцидента к нему пообещали приехать с обыском сотрудники ОБЭП — искать фальшивые деньги. Сам музыкант все обвинения отрицает и считает произошедшее спланированной травлей со стороны его врагов.