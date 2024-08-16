СМИ узнали о попытке актёра Сафонова подняться в Израиле на звезде "Фабрики"

Покинувший Россию актёр Кирилл Сафонов запланировал сразу несколько выступлений в Израиле с супругой Сашей Савельевой. Привлекать внимание зрителей звезда сериала "Татьянин день" и солистка первого состава "Фабрики" планируют с помощью спектакля "Две судьбы", повествующем "о влюблённых, пути которых сплелись в мелодию гармонии и любви". Подробности озвучил портал "Страсти".

Всего пара проведёт пять концертов в небольших залах разных городов еврейского государства. Увидеть вживую икону 2000-х и её мужа зрители смогут всего за четыре тысячи рублей, а лучшие места обойдутся в шесть тысяч. По данным издания, больше половины билетов уже куплены.

А уже поздней осенью Сафонов поедет покорять немецкую публику с моноспектаклем "Обратный билет". Впрочем, спрос на выступление артиста минимальный. Так, в Дюссельдорфе при стоимости билетов от четырёх с половиной до девяти тысяч рублей актёр не смог распродать и трети зала. Ещё хуже дело обстоит в Берлине — там поглазеть на беглого россиянина придут всего несколько десятков человек.