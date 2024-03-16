Звезда "Фабрики" вернулась в Россию, чтобы выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей

Уехавшая из России бывшая солистка музыкальной группы "Фабрика" Саша Савельева вернулась в страну. Певица намерена вновь зарабатывать в РФ на корпоративах и юбилеях, а в мае уже планирует дать концерт, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, звезда самого первого состава "Фабрики" может выступить на частной вечеринке за 600 тысяч рублей. В программе мероприятия 45-минутный концерт, где артистка планирует исполнить собственные песни и хиты группы. Уточняется, что в мае Савельева хочет провести сольник либо в клубе "16 тонн", либо в баре "Мумий Тролль" в Москве.

Райдер певицы довольно скромный. Савельева просит, чтобы в гримёрной комнате стояло несколько нарезок, бутылка виски Jack Daniels и обязательно куриный бульон или овощной суп. При этом артистка требует варить первое блюдо не на кубике.