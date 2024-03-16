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16 марта, 10:07

Звезда "Фабрики" вернулась в Россию, чтобы выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей

SHOT: Бывшая солистка "Фабрики" Савельева вернулась в Россию зарабатывать деньги

Бывшая солистка "Фабрики" Александра Савельева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_savelieva

Бывшая солистка "Фабрики" Александра Савельева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_savelieva

Уехавшая из России бывшая солистка музыкальной группы "Фабрика" Саша Савельева вернулась в страну. Певица намерена вновь зарабатывать в РФ на корпоративах и юбилеях, а в мае уже планирует дать концерт, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, звезда самого первого состава "Фабрики" может выступить на частной вечеринке за 600 тысяч рублей. В программе мероприятия 45-минутный концерт, где артистка планирует исполнить собственные песни и хиты группы. Уточняется, что в мае Савельева хочет провести сольник либо в клубе "16 тонн", либо в баре "Мумий Тролль" в Москве.

Райдер певицы довольно скромный. Савельева просит, чтобы в гримёрной комнате стояло несколько нарезок, бутылка виски Jack Daniels и обязательно куриный бульон или овощной суп. При этом артистка требует варить первое блюдо не на кубике.

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Ранее Life.ru писал, что общественники попросили Минюст признать мужа Савельевой — Кирилла Сафонова — иноагентом. Актёра хотели проверить на спонсирование ВСУ из-за его постов в соцсетях. Сама певица же утверждала, что уже на протяжении нескольких лет живёт в Израиле.

Дарья Нарыкова
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