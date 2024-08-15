Продал ему кетамин: В США поймали возможного "убийцу" Мэттью Перри
TMZ: Несколько человек задержали по делу о смерти актёра Мэттью Перри
Мэттью Перри. Обложка © Getty Images / Phillip Faraone
Один врач и несколько наркодилеров задержаны по делу о смерти американского актёра Мэттью Перри, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. У подозреваемых провели обыски и изъяли технику.
В издании отметили, что дело завели после экспертизы, которая показала, что звезда "Друзей" умер от воздействия кетамина. Кроме того, к расследованию подключалась почтовая служба, которая должна выяснить, как артист получил свою смертельную дозу. К слову, экспертиза на токсины показала, что Перри принимал кетамин в рамках терапии психических расстройств, но в тот самый день вещество актёр получил не в результате лечения.
Напомним, тело актёра Мэттью Перри нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 29 октября. Предварительно, у артиста остановилось сердце. Позже стало известно, что Перри скончался от приёма кетамина. При этом в начале ноября сообщалось, что в крови актёра якобы не нашли содержания запрещённых веществ. Полиция начала выяснять, как наркотики попали в руки актёра.