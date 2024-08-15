Продал ему кетамин: В США поймали возможного "убийцу" Мэттью Перри

Один врач и несколько наркодилеров задержаны по делу о смерти американского актёра Мэттью Перри, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. У подозреваемых провели обыски и изъяли технику.

В издании отметили, что дело завели после экспертизы, которая показала, что звезда "Друзей" умер от воздействия кетамина. Кроме того, к расследованию подключалась почтовая служба, которая должна выяснить, как артист получил свою смертельную дозу. К слову, экспертиза на токсины показала, что Перри принимал кетамин в рамках терапии психических расстройств, но в тот самый день вещество актёр получил не в результате лечения.