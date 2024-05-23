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23 мая, 14:25

Эксперт объяснил действие наркотика, который погубил Мэттью Перри

Нарколог Шуров: От неправильно введённой дозы кетамина наступает смерть

Голливудский актёр Мэттью Перри. Обложка © Getty Images / Phillip Faraone

Голливудский актёр Мэттью Перри. Обложка © Getty Images / Phillip Faraone

В расследовании смерти американского актёра Мэттью Перри появилась новая деталь. Сейчас полиция Лос-Анджелеса разбирается, кто же мог поставить исполнителю роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья" так много лекарственного препарата кетамин. О том, как этот наркотик влияет на организм и мог ли он привести к гибели, рассказал нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

"Кетамин — это внутривенный анестетик, дающий анестезию и обезболивание, антагонист NMDA-рецепторов. Из-за психотропного эффекта и быстрой выработки зависимости он запрещён в России даже в ветеринарии", — пояснил 360.ru психотерапевт.

По словам специалиста, данный препарат расслабляет, успокаивает, затем от него наступает ярко выраженная эйфория. Из-за низкой толерантности люди часто приходят к передозировкам, которые могут привести к коме, угнетению сознания, психозу, атрофии мозга. В США использование кетамина допускается. Лечение им разрешили во всех штатах, в том числе в виде назального спрея для лечения депрессии. При этом немедицинское использование кетамина запрещено.

"Любое внутривенное введение подобного рода препаратов должно проводиться врачом-анестезиологом. В противном случае риск огромный и смертность очень высокая", — резюмировал врач.

Звезда "Друзей" Энистон впала в депрессию, потеряв за год и отца, и Мэттью Перри
Звезда "Друзей" Энистон впала в депрессию, потеряв за год и отца, и Мэттью Перри

Напомним, тело американского актёра Мэттью Перри было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 29 октября. По данным американских СМИ, 54-летний актёр занимался спортом за два часа до смерти. Предварительно, у звезды "Друзей" остановилось сердце. Впоследствии стало известно, что Перри скончался из-за воздействия кетамина. При этом в начале ноября сообщалось, что в крови актёра якобы не нашли содержания наркотических средств. Сейчас полиция пытается установить, откуда он получил кетамин.

Евгения Мосс
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