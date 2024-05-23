Эксперт объяснил действие наркотика, который погубил Мэттью Перри

В расследовании смерти американского актёра Мэттью Перри появилась новая деталь. Сейчас полиция Лос-Анджелеса разбирается, кто же мог поставить исполнителю роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья" так много лекарственного препарата кетамин. О том, как этот наркотик влияет на организм и мог ли он привести к гибели, рассказал нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

"Кетамин — это внутривенный анестетик, дающий анестезию и обезболивание, антагонист NMDA-рецепторов. Из-за психотропного эффекта и быстрой выработки зависимости он запрещён в России даже в ветеринарии", — пояснил 360.ru психотерапевт.

По словам специалиста, данный препарат расслабляет, успокаивает, затем от него наступает ярко выраженная эйфория. Из-за низкой толерантности люди часто приходят к передозировкам, которые могут привести к коме, угнетению сознания, психозу, атрофии мозга. В США использование кетамина допускается. Лечение им разрешили во всех штатах, в том числе в виде назального спрея для лечения депрессии. При этом немедицинское использование кетамина запрещено.