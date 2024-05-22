Полиция начала расследование смерти Мэттью Перри
LAT: Полиция выясняет, где Мэттью Перри взял кетамин, который убил его
Мэттью Перри. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mattyperry4
Полиция Лос-Анджелеса заинтересовалась смертью звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, который умер из-за воздействия кетамина. Как передаёт газета Los Angeles Times со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, сейчас они пытаются установить источник, откуда актёр получил это наркотическое средство.
"Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актёр получил его", — говорится в публикации.
Напомним, тело 54-летнего актёра обнаружили в джакузи его собственного дома 28 октября прошлого года. Артист умер после утренней тренировки по пиклболу. Впоследствии стало известно, что Перри скончался из-за воздействия кетамина. При этом в начале ноября сообщалось, что в крови актёра якобы не нашли содержания наркотических средств.