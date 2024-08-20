Стала известна развязка истории с похищенной в Москве породистой собакой Бэтти

"Собаку нашли, всё хорошо. Похититель увёл её в рабочий дом в посёлке Малаховка. Там её приютили в другой рабочий дом, потому что в том, куда он её привёл, была бойцовская собака. <...> [Собака] чувствует себя хорошо, гавкает на фоне. Анализы пока не делали, завтра, наверное, пойдём в поликлинику. Так вроде настроение у неё хорошее", — поделился хозяин Бэтти в беседе с "Газетой.ru".