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20 августа, 14:53

Стала известна развязка истории с похищенной в Москве породистой собакой Бэтти

Похищенную в Подмосковье породистую собаку Бэтти нашли, она в порядке

В Подмосковье нашлась собака Бэтти породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которую три дня назад похитили из магазина "Детский мир" в Химках. Об этом уведомил владелец питомца Иван.

"Собаку нашли, всё хорошо. Похититель увёл её в рабочий дом в посёлке Малаховка. Там её приютили в другой рабочий дом, потому что в том, куда он её привёл, была бойцовская собака. <...> [Собака] чувствует себя хорошо, гавкает на фоне. Анализы пока не делали, завтра, наверное, пойдём в поликлинику. Так вроде настроение у неё хорошее", — поделился хозяин Бэтти в беседе с "Газетой.ru".

Собеседник издания добавил, что похититель собаки пока не найден, однако полицейские располагают данными его паспорта и обладают исчерпывающей информацией о злоумышленнике.

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Напомним, что Бэтти украли из "Детского мира" три дня назад, само похищение неизвестным на тот момент мужчиной записали камеры видеонаблюдения. Сегодня стали известны детали происшествия — злоумышленник стащил собаку, воспользовавшись тем, что её хозяин расплачивался на кассе и очень старательно запутывал следы, перемещаясь по сложному маршруту и пересаживаясь на разные электрички.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Inheart

Юрий Лысенко
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