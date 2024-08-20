Россиянам назвали 2 веские причины не оставлять собак на привязи у магазинов
Зоозащитник Сафонова: На собаке должен быть чип, чтобы найти её в случае кражи
Владельцев собак призвали не оставлять своих питомцев без присмотра у ТЦ и магазинов. Это не только увеличивает риск кражи четвероногого, но и является для него большим стрессом. Об этом заявила директор фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова в беседе с 360.ru.
"Это плохо, потому что собака — это как маленький ребёнок. Мы же не оставляем грудных детей без присмотра на улице", — отметила специалист.
Она призвала хозяев не совмещать сразу два дела: выгул питомца и поход в магазин. По словам Сафоновой, лучше сначала погулять с любимцем, привести его домой, а затем отправиться за покупками. Так ваша собака будет точно в безопасности.
Чтобы животное не потерялось, у него обязательно должен быть адресник, а лучше чип, отметила также специалист. Тогда его можно будет легко отыскать. Кроме того, к ошейнику можно прикрепить GPS-трекер для отслеживания. Однако до такой ситуации, когда питомца надо искать, лучше не доводить, добавила Сафонова.
"Потому что жизнь собаки полностью зависит от вас, надо думать об этом", — заключила эксперт.
Напомним, неприятный инцидент с кражей кинг-чарльз-спаниеля по кличке Бэтти случился на днях в Химках. Собаку украли из магазина, пока владелец занимался покупками на кассе. Преступник обманным путём проник в магазин, обошёл его, схватил животное и скрылся. После этого он выбрал довольно сложный маршрут, чтобы затерять след. Пострадавший отметил, что его ребёнок сильно переживает из-за пропажи собаки. Он уже обратился в полицию и ожидает новостей от правоохранительных органов.