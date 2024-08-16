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16 августа, 17:11

Ответственностью не блещет: Найден хозяин собаки, которая почти неделю находится в "плену" в квартире

РИАН: Хозяин запертой в квартире в Лобне собаки пообещал вернуться через два дня

Полиция связалась с хозяином собаки, которая почти неделю находится в квартире одна. По словам мужчины, он оставил псу необходимое количество еды и воды и планирует вернуться домой через два дня.

"Полиция связалась с владельцем, он находится в другом городе. Со слов хозяина, он оставил собаке воды, еды и проконсультировался с ветеринаром о возможности оставить собаку. Вернётся через два дня", — отметили в администрации городского округа в беседе с РИА "Новости".

Life.ru публикует видео спасения погибающей от жары собаки с балкона многоэтажки в Москве
Life.ru публикует видео спасения погибающей от жары собаки с балкона многоэтажки в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что жители многоэтажки пытаются спасти собаку, которая пять дней сидит взаперти без еды и воды. По словам соседей, лай собаки слышен даже с улицы, но с каждым днём он становится всё тише. Они отметили, что хозяин питомца ответственностью не блещет. Неравнодушным людям пришлось обратиться в полицию, чтобы вызволить хвостатого из плена.

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Александра Мышляева
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