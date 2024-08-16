Ответственностью не блещет: Найден хозяин собаки, которая почти неделю находится в "плену" в квартире

Полиция связалась с хозяином собаки, которая почти неделю находится в квартире одна. По словам мужчины, он оставил псу необходимое количество еды и воды и планирует вернуться домой через два дня.

"Полиция связалась с владельцем, он находится в другом городе. Со слов хозяина, он оставил собаке воды, еды и проконсультировался с ветеринаром о возможности оставить собаку. Вернётся через два дня", — отметили в администрации городского округа в беседе с РИА "Новости".