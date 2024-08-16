Собака погибает без еды и воды в запертой квартире в Подмосковье, хозяина нет 5 дней

В квартире в подмосковной Лобне собака уже на протяжении пяти дней сидит без еды и воды. Соседи не могут помочь псу, так как квартира заперта, сообщает RT.

Соседи рассказали, что лай собаки слышен даже с улицы, однако с каждым днём он становится всё тише. По их словам, хозяин питомца — человек неадекватный и любящий выпить. Однажды мужчина напал с ножом на соседку с детьми, пытался перерезать провода в подъезде. Кроме того, буйный хозяин квартиры разбил стекло в общем коридоре и оставил на стенах кровавые подтёки.