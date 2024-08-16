Собака погибает без еды и воды в запертой квартире в Подмосковье, хозяина нет 5 дней
RT: Собака пять дней сидит в запертой квартире в Лобне без еды и воды
В квартире в подмосковной Лобне собака уже на протяжении пяти дней сидит без еды и воды. Соседи не могут помочь псу, так как квартира заперта, сообщает RT.
В Подмосковье собака лает в запертой квартире. Видео © Telegram / RT на русском
Соседи рассказали, что лай собаки слышен даже с улицы, однако с каждым днём он становится всё тише. По их словам, хозяин питомца — человек неадекватный и любящий выпить. Однажды мужчина напал с ножом на соседку с детьми, пытался перерезать провода в подъезде. Кроме того, буйный хозяин квартиры разбил стекло в общем коридоре и оставил на стенах кровавые подтёки.
Собака, застрявшая в квартире в Подмосковье. Фото © Telegram / RT на русском
Неравнодушные соседи пытались напоить водой животное с помощью трубочки через дверь. Жители Лобни вызывали полицейских, но они пока не получили разрешение вскрыть дверь.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве на открытом балконе соседи обнаружили собаку, которая не могла залезть назад в квартиру. К счастью, животное не успело никак навредить себе, а сотрудники МЧС сработали слаженно, грамотно и оперативно. Позднее появилось видео спасения погибающего от жары пса.
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