След потерялся: Владелец раскрыл детали похищения собаки Бэтти в Химках

Стали известны подробности кражи кинг-чарльз-спаниеля по кличке Бэтти в Химках. По словам владельца Ивана, его любимца украли прямо из магазина, пока он занимался покупками на кассе. Об этом он рассказал 360.ru.

Преступник обманным путём проник в магазин, обошёл его, захватил собаку и скрылся. После этого он выбрал довольно сложный маршрут: сначала направился к железнодорожной станции, затем сел на электричку, доехал до станции Электрозаводская, где провёл около часа. Затем он пересел на другую электричку, направившуюся в сторону Раменского, и был замечен в районе "Выхино". С этого момента его след потерялся.

Пострадавший отметил, что его ребёнок сильно переживает из-за пропажи собаки. Он уже обратился в полицию и ожидает дальнейших новостей от правоохранительных органов.