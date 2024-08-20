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20 августа, 03:06

След потерялся: Владелец раскрыл детали похищения собаки Бэтти в Химках

Владелец Иван: Преступник использовал сложный маршрут для похищения собаки Бэтти

Стали известны подробности кражи кинг-чарльз-спаниеля по кличке Бэтти в Химках. По словам владельца Ивана, его любимца украли прямо из магазина, пока он занимался покупками на кассе. Об этом он рассказал 360.ru.

Преступник обманным путём проник в магазин, обошёл его, захватил собаку и скрылся. После этого он выбрал довольно сложный маршрут: сначала направился к железнодорожной станции, затем сел на электричку, доехал до станции Электрозаводская, где провёл около часа. Затем он пересел на другую электричку, направившуюся в сторону Раменского, и был замечен в районе "Выхино". С этого момента его след потерялся.

Пострадавший отметил, что его ребёнок сильно переживает из-за пропажи собаки. Он уже обратился в полицию и ожидает дальнейших новостей от правоохранительных органов.

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Стоит отметить, что поиски похищенной породистой собаки по кличке Бэтти, которая пропала из магазина "Детский мир" три дня назад, продолжаются. На видео с камер наблюдения запечатлён момент кражи, но последние ориентировки оказались ложными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ulia_gorbunova

Кирилл Сосновских
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