Неизвестный украл породистую собаку из магазина в Химках. Момент попал на видео

В Химках на камеры видеонаблюдения магазина попал момент кражи собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэтти. Поиски животного продолжаются уже третьи сутки. Хозяину питомца сообщали, что похититель находится в подмосковном Раменском, однако информация оказалась ложной.

Неизвестный украл породистую собаку из магазина в Химках. Видео © Газета.ru

"Бэтти пока не нашлась. Вчера была ориентировка, но ложная. Была наводка на станцию "Ипподром", Раменское. Там мужчина действительно похож. Я съездил, мы с ним пообщались. Есть лёгкие отличительные черты, плюс [у него] в доме нет собаки, её следов. Пока с ним остались на связи, и соседей попросил, чтобы поглядели — вдруг будет в этой одежде либо с собакой", — объяснил Иван в разговоре с "Газетой.ru".

Кража произошла днём в магазине "Детский мир" на улице Пожарского в Химках. Чуть позже Бэтти увидели по камерам видеонаблюдения неподалёку от станции "Левобережная" с двумя мужчинами. Затем появлялись сообщения, что похититель находится на "Электрозаводской", там он якобы сел в электричку и доехал до "Выхина". Хозяин пса не оставляет надежды разыскать его.