В Подмосковье машина бизнесмена убила собаку Белку, но водителя загадочным образом установить так и не смогли

В подмосковном Волоколамске пьяный водитель насмерть сбил собаку породы джек-рассел-терьер. После этого он сразу дал по газам, оставив истекающее кровью животное вместе с его растерянным хозяином на дороге. Спустя некоторое время "ниссан" виновника вернулся на место ДТП, но, по словам очевидцев, за рулём был другой человек — вместо владельца стройфирмы там был его трезвый друг, сообщает SHOT.

Хозяин погибшего пса рассказал о случившемся; бизнесмен утверждает, что не садился в тот день за руль. Видео © SHOT

Как рассказал телеграм-каналу хозяин погибшего джек-рассела по кличке Белка, в момент смертельной аварии за рулём находился экс-председатель местного товарищества собственников недвижимости, владелец строительной компании АМС Александр Алябьев. И его якобы уже несколько дней подряд видели в районе бурно кутившим с друзьями — так он отмечал 16-летие своего сына.

Сам же Алябьев нам пояснил: у него целых 14 машин — и "ниссан" из них далеко не любимая. Ездит он якобы на "мерседесе" и никаких собак Белок не сбивал. А за рулём его "ниссана" в тот злополучный день был его товарищ.

При этом в протоколе ГИБДД указано, что водитель "ниссана" вообще не установлен. А значит, и наказывать за оставление места ДТП просто некого.