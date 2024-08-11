Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:40

В Подмосковье машина бизнесмена убила собаку Белку, но водителя загадочным образом установить так и не смогли

Житель Подмосковья обвинил бизнесмена в том, что он насмерть сбил его собаку

В подмосковном Волоколамске пьяный водитель насмерть сбил собаку породы джек-рассел-терьер. После этого он сразу дал по газам, оставив истекающее кровью животное вместе с его растерянным хозяином на дороге. Спустя некоторое время "ниссан" виновника вернулся на место ДТП, но, по словам очевидцев, за рулём был другой человек — вместо владельца стройфирмы там был его трезвый друг, сообщает SHOT.

Хозяин погибшего пса рассказал о случившемся; бизнесмен утверждает, что не садился в тот день за руль. Видео © SHOT

Как рассказал телеграм-каналу хозяин погибшего джек-рассела по кличке Белка, в момент смертельной аварии за рулём находился экс-председатель местного товарищества собственников недвижимости, владелец строительной компании АМС Александр Алябьев. И его якобы уже несколько дней подряд видели в районе бурно кутившим с друзьями — так он отмечал 16-летие своего сына.

Сам же Алябьев нам пояснил: у него целых 14 машин — и "ниссан" из них далеко не любимая. Ездит он якобы на "мерседесе" и никаких собак Белок не сбивал. А за рулём его "ниссана" в тот злополучный день был его товарищ.

При этом в протоколе ГИБДД указано, что водитель "ниссана" вообще не установлен. А значит, и наказывать за оставление места ДТП просто некого.

Пьяная сотрудница МВД на Mitsubishi насмерть сбила велосипедиста в Кузбассе
Пьяная сотрудница МВД на Mitsubishi насмерть сбила велосипедиста в Кузбассе

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в столице задержали мотопутешественника Василия Бурова. Вечером 9 августа он попался мотопатрулю, когда выехал на полосу встречного движения на своём "сузуки". Сперва он подчинился требованию полицейских остановиться, но потом внезапно дал газу, врезался в служебный байк, задев и самих инспекторов, и попытался скрыться на московских улицах. Доехав до проспекта Мира, он столкнулся с легковым авто, а затем выехал на тротуар и сбил 82-летнюю женщину, прежде чем наконец его остановили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров