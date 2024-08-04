Пьяная сотрудница МВД на Mitsubishi насмерть сбила велосипедиста в Кузбассе 4 августа, 14:29 В Кемеровской области сбили велосипедиста. Обложка © freepik / wavebreakmedia_micro

В Кемеровской области нетрезвая сотрудница МВД сбила 73-летнего велосипедиста, он скончался на месте от полученных травм. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла вечером 3 августа на одной из улиц Мариинска. Пожилой мужчина двигался на велосипеде в попутном направлении. Автомобиль Mitsubishi, за рулём которого находилась 44-летняя представительница правоохранительных органов, на полной скорости влетела в пенсионера, от чего тот сразу умер.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что виновница ДТП была пьяна. В момент аварии она тоже получила травмы, её доставили в больницу. После лечения суд назначит ей меру пресечения. Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человек". Региональная прокуратура взяла расследование на контроль.

Также сообщалось, что утром 4 августа у села Ознобишино в Новой Москве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево. Затем машина вылетела в кювет. Транспортное средство оказалось сильно повреждено. В салоне были зажаты тела трёх погибших.

Авторы Татьяна Миссуми