Камера сняла, как грузовик "уронил" светофор на 13-летнюю девочку в Петербурге В Петербурге грузовик снёс светофор, который упал и придавил школьницу 4 августа, 13:40 В Петербурге светофор упал на девочку. Обложка © SHOT

В Санкт-Петербурге водитель грузовика не заметил светофор и снёс его, съезжая на дорогу с тротуара. Столб упал на проходившую рядом 13-летнюю школьницу, которую госпитализировали с сотрясением мозга. О случившемся пишет SHOT.

В Петербурге светофор упал на девочку. Видео © SHOT

Инцидент произошёл накануне около 11 утра. Водитель выезжал на проезжую часть в Приморском районе по проспекту Королёва. Однако кузовом машина задела столб, на котором были установлены дорожный знак и светофор. Конструкция пошатнулась и упала на школьницу, переходившую в этот момент дорогу. Девочка не успела увернуться, в результате получила сотрясение мозга и рану на лбу.

Полиция завела на водителя административное дело по статье "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Ранее мужчина уже 14 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что в Алданском районе Якутии микроавтобус врезался в грузовик. Десять человек пострадали, один погиб. Полиция устанавливает виновника ДТП.

Авторы Татьяна Миссуми