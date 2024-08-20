Составлен топ-5 книг для родителей первоклашек

На родителей первоклассников возложена колоссальная ответственность: нужно помочь своим детям адаптироваться к новым условиям. Ценную информацию можно почерпнуть для себя из книг. Каких именно, рассказал "Газете.ru" писатель Егор Иванов.

В первую очередь стоит обратить внимание на книгу Януша Корчака "Как любить ребёнка". Здесь говорится о том, насколько важно уважать своего ребёнка и как создать любящую атмосферу в доме.

Кроме того, ценными советами с родителями делится австралийский психолог и автор бестселлеров по воспитанию Эндрю Фуллер в произведении "Умница! Как раскрыть таланты". В частности, писатель рассказывает, как выявить и развить таланты у детей, поддержать их в процессе обучения и личностного роста.

Книга "Адаптация родителей к школе" Анны Мирошиной направлена на то, чтобы помочь родителям осознать свою роль в процессе адаптации первоклассника и подготовить его к новым вызовам.

"По сути, взрослые идут в школу вместе с ребёнком. У них появляется дополнительная роль, и они должны научиться с этим справляться. Как и в любом вопросе, родители должны начать с себя и быть примером для будущего первоклассника", — отметил Иванов.

Родителей будущих первоклассников может также заинтересовать книга "Как выжить в начальной школе" Елены Первушиной. Ещё один вариант — "Школьники "ленивой мамы" практикующего психолога Анны Быковой про то, как избежать неврозов и стрессов в первый учебный год.