Родителям рассказали, как выбрать рюкзак первоклашке и не угробить его спину

При выборе рюкзака для первоклассника необходимо учитывать целый ряд факторов, чтобы не навредить здоровью ребёнка. Например, вес полного ранца школьника не должен превышать 10% от его собственного. Подробнее о правильной подготовке к занятиям рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

"При выборе сумки для школьных принадлежностей, важно учитывать возраст, рост и вес ребёнка, особенности его развития. Вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с учебниками — не более 10% от веса ребёнка", — цитирует её пресс-служба подмосковного Минздрава.

В свою очередь врач-ортопед, травматолог Светлана Соколова отметила, что размер также должен соответствовать габаритам ребёнка, не давить на шею и поясницу учащегося. Родителям нужно обратить внимание на модели с мягкими регулируемыми лямками, они помогут снизить давление на позвоночник. Помимо того, эксперты советуют вертикальные ранцы со стяжкой на груди, оснащённые светоотражателями.