Безопасность детей — приоритет: Депутат оценила вероятность отмены школьных линеек

Праздничные линейки в образовательных учреждениях России в этом году намечены на 2 сентября. Однако в приграничных областях и новых регионах возможны корректировки в графике мероприятий в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщила РИА "Новости" заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По её словам, несмотря на запланированное проведение торжеств в единый день, в некоторых школах линейки могут быть отменены. Причина — забота о безопасности учащихся. В зависимости от обстановки, мероприятия будут проводиться либо на улице, либо в стенах образовательных учреждений.

"В каких-то школах они могут быть отменены, если возникнет угроза безопасности. Безопасность детей — приоритет", — заявила Лантратова.