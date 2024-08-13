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13 августа, 02:55

Безопасность детей — приоритет: Депутат оценила вероятность отмены школьных линеек

Депутат Лантратова: В приграничных районах линейки могут быть отменены

Праздничные линейки в образовательных учреждениях России в этом году намечены на 2 сентября. Однако в приграничных областях и новых регионах возможны корректировки в графике мероприятий в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщила РИА "Новости" заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По её словам, несмотря на запланированное проведение торжеств в единый день, в некоторых школах линейки могут быть отменены. Причина — забота о безопасности учащихся. В зависимости от обстановки, мероприятия будут проводиться либо на улице, либо в стенах образовательных учреждений.

"В каких-то школах они могут быть отменены, если возникнет угроза безопасности. Безопасность детей — приоритет", — заявила Лантратова.

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Напомним, в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому церемонии пройдут 2 сентября. Депутат отметила, что в этот день планируются церемонии подъёма государственного флага, исполнение гимна, чествование учителей и награждение родителей, включая тех, кто удостоен государственных наград или участвовал в специальной военной операции.

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Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Кирилл Сосновских
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