День ангела в первый осенний месяц: кто отмечает именины в сентябре 2024
В сентябре 2024 года согласно церковному календарю празднуются Дни ангела для 123 имен. Даты православных именин можно использовать при выборе имени ребенка, рожденного в сентябре.
Список имён: как назвать ребёнка, родившегося в сентябре? Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Выбор имени для ребёнка — одно из важных решений, которые принимают родители. Многие ориентируются на церковный календарь, чтобы выбрать имя в честь святого, чья память отмечается рядом с датой рождения малыша. В православной традиции существует два связанных понятия — День ангела и именины. Часто их путают, но между ними есть различия. День ангела — это день крещения человека, а именины — это праздник в честь памяти святого, чье имя дали человеку при крещении. Дата может не совпадать с датой крещения, обычно выбирают имя святого, день памяти которого ближе к дате рождения ребенка. Если же родители решат назвать своего отпрыска именем, которого нет в церковном календаре, то при крещении ему всё равно присваивается имя православного святого, чья память празднуется в этот или ближайший день. Это крестильное имя будет фигурировать в церковных документах и упоминаться в церковных таинствах и в молитвах.
Именины и День ангела — это не одно и то же. Фото © Life.ru
В сентябре именины отмечают:
- 1 сентября: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.
- 2 сентября: Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Максим, Остап, Самуил, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Ян.
- 3 сентября: Александр, Ибрагим, Игнат, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.
- 4 сентября: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Теодор, Федор, Феликс, Ян, Ариадна, Евлалия.
- 5 сентября: Иван, Николай, Павел, Ян, Елизавета.
- 6 сентября: Арсений, Георгий, Денис, Егор, Кузьма, Максим, Петр, Серафим.
- 7 сентября: Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Иван, Ян.
- 8 сентября: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр, Роман, Мария, Наталья.
- 9 сентября: Александр, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Михаил, Савва, Степан, Ян, Анфиса.
- 10 сентября: Василий, Вениамин, Георгий, Демид, Егор, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Нестор, Николай, Савва, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Ян, Анна, Сюзанна.
- 11 сентября: Иван, Ян.
- 12 сентября: Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян, Елизавета, Милица, Прасковья.
- 13 сентября: Александр, Владимир, Вольдемар, Геннадий, Дмитрий, Иван, Мирон, Михаил, Ян.
- 14 сентября: Аифал, Иисус, Семен, Марта, Марфа, Наталья, Татьяна.
- 15 сентября: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Герман, Демид, Елизар, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Юлиан, Ян, Ксения, Оксана, Руфина, Серафима.
- 16 сентября: Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Вольдемар, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Харитон, Ян, Василиса.
- 17 сентября: Александр, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Петр, Симон, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Юлиан, Ян, Алена, Елена, Илона.
- 18 сентября: Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Теодор, Федор, Елизавета, Ираида, Раиса.
- 19 сентября: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Ян, Фекла.
- 20 сентября: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Савва, Степан, Ян.
- 21 сентября: Георгий, Егор, Иван, Ян, Мария.
- 22 сентября: Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Харитон, Анна.
- 23 сентября: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Исмаил, Клим, Константин, Лука, Николай, Павел, Петр, Семен, Тихон, Ян, Анна, Ефросинья, Пульхерия, Татьяна.
- 24 сентября: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Евдокия, Ия.
- 25 сентября: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семён, Теодор, Фёдор, Юлиан, Ян.
- 26 сентября: Александр, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Пётр, Степан, Юлиан.
- 27 сентября: Иван, Ян.
- 28 сентября: Акакий, Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Ян, Евдокия, Людмила, Мария.
- 29 сентября: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей, Людмила
- 30 сентября: Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Серафим, Ян, Александра, Арина, Вера, Ирина, Любовь, Люция, Надежда, София.
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