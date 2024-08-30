День ангела в первый осенний месяц: кто отмечает именины в сентябре 2024

Выбор имени для ребёнка — одно из важных решений, которые принимают родители. Многие ориентируются на церковный календарь, чтобы выбрать имя в честь святого, чья память отмечается рядом с датой рождения малыша. В православной традиции существует два связанных понятия — День ангела и именины. Часто их путают, но между ними есть различия. День ангела — это день крещения человека, а именины — это праздник в честь памяти святого, чье имя дали человеку при крещении. Дата может не совпадать с датой крещения, обычно выбирают имя святого, день памяти которого ближе к дате рождения ребенка. Если же родители решат назвать своего отпрыска именем, которого нет в церковном календаре, то при крещении ему всё равно присваивается имя православного святого, чья память празднуется в этот или ближайший день. Это крестильное имя будет фигурировать в церковных документах и упоминаться в церковных таинствах и в молитвах.