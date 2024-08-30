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День ангела в первый осенний месяц: кто отмечает именины в сентябре 2024

В сентябре 2024 года согласно церковному календарю празднуются Дни ангела для 123 имен. Даты православных именин можно использовать при выборе имени ребенка, рожденного в сентябре.

30 августа, 17:00
Список имён: как назвать ребёнка, родившегося в сентябре? Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Список имён: как назвать ребёнка, родившегося в сентябре? Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Выбор имени для ребёнка — одно из важных решений, которые принимают родители. Многие ориентируются на церковный календарь, чтобы выбрать имя в честь святого, чья память отмечается рядом с датой рождения малыша. В православной традиции существует два связанных понятия — День ангела и именины. Часто их путают, но между ними есть различия. День ангела — это день крещения человека, а именины — это праздник в честь памяти святого, чье имя дали человеку при крещении. Дата может не совпадать с датой крещения, обычно выбирают имя святого, день памяти которого ближе к дате рождения ребенка. Если же родители решат назвать своего отпрыска именем, которого нет в церковном календаре, то при крещении ему всё равно присваивается имя православного святого, чья память празднуется в этот или ближайший день. Это крестильное имя будет фигурировать в церковных документах и упоминаться в церковных таинствах и в молитвах.

Именины и День ангела — это не одно и то же. Фото © Life.ru

Именины и День ангела — это не одно и то же. Фото © Life.ru

В сентябре именины отмечают:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметит День ангела в сентябре целых 11 раз! Фото © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметит День ангела в сентябре целых 11 раз! Фото © Life.ru

Популярные имена для девочек на сентябрь 2024:

Виктория, Анфиса, Анна, Вера, Елизавета, София, Людмила, Любовь, Марфа, Кира, Наталия, Раиса, Софья, Таисия, Элина, Федора, Оксана, Надежда, Яна, Агата, Тамара.

Популярные имена для мальчиков на сентябрь 2024:

Виктор, Аркадий, Афанасий, Архип, Валерий, Даниил, Вениамин, Антон, Геннадий, Степан, Давид, Захар, Илья, Кондрат, Пимен, Кирилл, Семён, Климент, Лукьян, Максим, Михаил, Никита, Николай, Петр, Алексей, Савва, Сергей, Арсений.

7 звёзд, выступающих под псевдонимами, а как их зовут, знает только мама
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Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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