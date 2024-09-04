Приметы: что обязательно нужно делать перед сном, чтобы грядущий день был удачным

Каждый из нас стремится к тому, чтобы новый день принёс удачу, радость и гармонию. Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, что успех завтрашнего дня может зависеть от того, как вы проводите свои последние часы перед сном? Оказывается, существуют определённые ритуалы, которые помогут вам подготовиться к грядущему дню, очистив ум и тело от накопившегося негатива. Давайте рассмотрим основные из них.

Очищение водой: как освежить тело и разум

Как подготовиться ко сну, чтобы день был удачным. Фото © Freepik

Начнём с самого простого, но важного ритуала — очищения водой. Умывание прохладной водой перед сном помогает смыть накопившийся за день негатив и освежить лицо. Если у вас есть время, примите душ, который не только освежит тело, но и очистит ваши мысли. Для усиления эффекта попробуйте сделать тёплую ванночку для ног с добавлением морской соли. Это успокоит нервы и подготовит вас ко сну, делится с Лайфом экстрасенс и парапсихолог Кнышева Нателла.

Идеальное пробуждение: индивидуальный коврик у кровати

Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь, ставите ноги на мягкий пушистый коврик и чувствуете приятное тепло и комфорт. Именно такие мелочи задают тон всему дню. Индивидуальный коврик перед кроватью — это не просто элемент декора. Он должен быть выбран с любовью, соответствовать вашим вкусам и создавать ощущение уюта и спокойствия. Такой коврик станет символом начала нового дня, полного энергии и позитива.

Свет свечей: настрой на лучшее

7 ритуалов перед сном для успешного дня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov

Свечи — это не только атрибут романтического ужина, но и отличный способ настроиться на позитивный лад перед сном. Вечером, выключив свет, зажгите несколько свечей и наслаждайтесь их мягким, тёплым светом. Это поможет расслабиться и сосредоточиться на приятных мыслях. Однако будьте осторожны с ароматическими свечами — не все ароматы подходят для вечернего времени. Лучше выбирать свечи без запаха, чтобы создать атмосферу покоя и умиротворения. И вот почему.

В идеале стоит выбрать свечи без запаха, выключить свет в комнате, зажечь свечи и какое-то время просто наслаждаться их мерцанием. При этом важно думать о чём-то приятном. Если у вас есть вопрос, ответ на который вы никак не можете найти, можно в позитивном русле подумать об этом вопросе. В результате вы или запрограммируете свой сон на поиск ответа, или саму ситуацию на то, чтобы она разрешилась наиболее благоприятным образом для вас. Кнышева Нателла Экстрасенс, парапсихолог

Внимание к питанию: что можно и нельзя перед сном

Что вы едите и пьёте перед сном, также имеет значение. Лёгкий перекус может быть полезен, но старайтесь избегать тяжёлой пищи и напитков с высоким содержанием сахара. Хороший выбор — стакан тёплого молока, который поможет расслабиться и настроиться на спокойный сон. Однако еду в постель лучше не брать — пусть ваша спальня остаётся местом, ассоциирующимся исключительно с отдыхом и сном.

Важность комфорта: одежда для сна

Что делать перед сном для удачи на завтра. Фото © Freepik

Не стоит недооценивать важность того, в чём вы спите. Одежда должна быть удобной, мягкой и приятной к телу. Постельное бельё, одеяла и пледы тоже играют роль — они должны быть мягкими и уютными, чтобы вы чувствовали себя защищёнными и комфортными.

Можно спать без одежды, так как пробуждение — это всегда возрождение, а человек в этот мир приходит голым. Поэтому спать лучше без одежды, укрывшись максимально приятным одеялом или пледом. Сон без одежды в целом очень положительно сказывается на качестве жизни. Кнышева Нателла Экстрасенс, парапсихолог

Отключение от внешнего мира: прощание с гаджетами

В наше время гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, но перед сном стоит отложить их в сторону. Отключите все устройства хотя бы за пару часов до сна, дайте мозгу возможность расслабиться и отключиться от информационного шума. Если вы хотите почитать, выберите лёгкую литературу или просто послушайте музыку без слов — это поможет настроиться на спокойный сон.

Подведение итогов: мысли о хорошем

Лучшие ритуалы перед сном для позитивного дня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonMaltsev

И, наконец, перед сном постарайтесь сосредоточиться на положительных моментах прошедшего дня. Подумайте о том, что вас порадовало, что получилось и что вы хотите улучшить завтра. Если у вас есть нерешённые вопросы или проблемы, попробуйте мысленно настроиться на их благоприятное разрешение. Возможно, именно во сне к вам придёт ответ или решение.