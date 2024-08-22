Названо несколько простых ритуалов против утренней тревоги

Иногда по утрам вместо прилива сил и энергии мы можем испытывать тревогу. Почему возникает это состояние и как с ним справиться, рассказал «Вечерней Москве» психолог Роман Цветков.

Специалист отметил, что утренняя тревога — весьма распространённое явление. Причины её появления могут крыться как в биологических, так и в психологических аспектах. Накопленный стресс, конфликты в семье и на работе, негативные мысли могут повлиять на появление этого состояния с утра.

Психолог отметил, что в борьбе с утренней тревогой поможет система ритуалов, которые настроят организм на позитивный лад. Начать день можно с медленного пробуждения. Используйте будильник с приятной мелодией. Сразу после сна дайте себе несколько минут, чтобы полежать в кровати и глубоко подышать.

Кроме того, эксперт советует уделить 5–10 минут утренней медитации или дыхательным упражнениям. Это поможет снизить уровень кортизола и уменьшить стресс.

«Фокус на дыхании помогает отвлечься от тревожных мыслей и создаёт внутреннее спокойствие», — заявил Цветков.

Настроиться на хорошее начало дня поможет простая зарядка или короткая прогулка. Лёгкая физическая активность разгонит кровь и снимет мышечное напряжение. Здоровый и вкусный завтрак ещё один немаловажный пункт в борьбе с утренней тревогой. Первый приём пищи должен быть богат белками и полезными жирами.

«Избегайте излишнего употребления кофеина, который может усиливать тревогу. Предпочтение стоит отдавать продуктам, стабилизирующим уровень сахара в крови, так как его резкие скачки могут способствовать усилению тревожных состояний», — рассказал психолог.

Потратьте несколько минут на составление списка задач на день. Это поможет избежать хаотичного накопления дел и обеспечит чувство контроля над временем. Вечером перед сном избегайте яркого света, расслабьтесь при помощи тёплой ванны и прослушивания спокойной музыки. Заведите дневник благодарности, куда в конце дня записывайте три вещи, за которые можете сказать себе спасибо. Это помогает переключить фокус с тревожных мыслей на позитивные моменты, отметил специалист.