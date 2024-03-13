Избавляемся от негатива: Россиянам посоветовали представлять тревожные мысли проплывающими облаками

Чтобы не зацикливаться на тревожных мыслях и сохранять душевное равновесие, нужно выстроить чёткие личные границы. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Светлана Аверина.

"Полностью прекратите обсуждать негативные события с окружающими людьми: в семье, с друзьями, на работе. Можно сказать честно и прямо: "Меня это разбалансирует и разрушает. <...> Давайте объявим это запретной темой для разговора!" — посоветовала специалист.

По её словам, следует сократить до минимума просмотр телевизора, отписаться от всех негативщиков и начать практиковать визуализацию: представлять тревожные мысли в виде проплывающих облаков или рыбок, которые по вашему сигналу уплывают вдаль. Полезно заниматься тем, что радует и энергетически наполняет: спорт, пение, рисование, танцы, вязание и т.д. Кроме того, помогает процесс помощи другим людям. Для этого можно спросить у близких, как сделать лучше их день.