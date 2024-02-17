В Новосибирске учёные выявили суперсилу у рождённых в 90-х

Исследование, проведённое в Новосибирске учёными из Института цитологии и генетики СО РАН, показало, что дети, родившиеся в период кризиса в 1990-х годах, имеют генетические особенности. Оказалось, что у них есть гены, отвечающие за стрессоустойчивость. Об этом сообщило издание "Наука в Сибири".

Учёные сравнили три группы людей, родившихся в разное время (1982–1985, 1992–1995 и 2002–2005). Оказалось, что у детей из 90-х присутствует особенность, которая может уменьшить вероятность развития тревожных расстройств и СДВГ.

Исследователи отмечают, что в современном обществе происходит отбор генов, способствующих развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Люди, у которых они есть, чаще становятся родителями. Это может указывать на направление эволюции человека в условиях повышенного социального стресса.

На втором году исследования генетики выяснили, что у поколения, родившегося в период кризиса, наблюдается увеличенная частота одного из вариантов гена ESR1. Он связан с повышенной тревожностью и одновременно с увеличением плодовитости. Учёные предположили, что эти изменения отражают процесс эволюции человека в условиях современного мира с высоким уровнем социального стресса.