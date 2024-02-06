Нейробиолог объяснила, от кого из родителей чаще передаются гены аутизма

Несмотря на то, что дети с синдромом Аспергера чаще наследуют большую часть генома не от матери, а от отца, чёткой закономерности в том, от кого из родителей передаются связанные с аутизмом гены нет. Об этом заявила сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Орехова.

"Для большинства форм аутизма это кумулятивный эффект — и от мамы, и от папы. Однако есть определённые формы, когда гены одного из родителей играют большую роль. Одна из таких форм — синдром ломкой X-хромосомы, или синдром Мартина-Белл, который часто сопровождается аутизмом. Он чаще встречается у мальчиков и обычно передается им от матери, поскольку сын получает Х-хромосому от матери, а Y-хромосому — от отца", — приводит её слова "Газета.Ru".

По словам специалиста, генов, сцеплённых с аутизмом существует великое множество. Несмотря на то, что функции генов рознятся, их нарушения влияют на работу определённых участков мозга, которые важны для социального поведения и коммуникации.

Большинство генов, связанных с аутизмом, ещё до рождения ребёнка начинают свою работу. Это происходит во время формирования плода — в первом или втором триместре. Они связаны с нейрогенезом — процессом, благодаря которому развиваются нервные клетки головного мозга. При этом многие люди имеют гены, которые связаны с аутизмом.

По словам нейробиолога, вклад генетических факторов не составляет полные 100%, поэтому важно также учитывать влияние среды, например, недоношенность, приём определённых лекарственных препаратов или инфекции во время беременности. Если к этим факторам добавляется генетическая нагрузка, то риск развития РАС у ребёнка увеличивается.