Не приговор: Психиатр ответила на главные вопросы об аутизме

Откуда и как появился аутизм, никто не знает наверняка. Как рассказала психиатр Анна Портнова, это нарушение психического развития, когда человеку тяжело общаться с другими людьми. Расстройство также проявляется в виде повторяющихся действий и в ограниченности интересов. В интервью RuNews24.ru. врач ответила на главные вопросы, связанные с данной темой.

Первый вопрос связан с частотой появления аутизма у современных детей. По информации ВОЗ, распространённость расстройств аутистического спектра составляет 1%. Психиатр призналась, что пациентов с таким диагнозом видит каждый день. Также специалист рассказала и о причинах возникновения расстройства.

"В настоящее время проводится очень много исследований, которые позволяют выявить причины аутизма. Одной причины нет. Сейчас говорят о совокупности многих факторов, при суммировании которых у ребёнка возникают нарушения нейропсихического развития. В большей степени сейчас склоняются к тому, что ведущую роль играет генетический фактор", — подчеркнула эксперт.

Доктор также пояснила, что аутизм — это не приговор. Это лишь расстройство развития, которое требует коррекции. Многие дети преодолевают трудности, 30% ведут полноценный образ жизни.

Медик также рассказала, как распознать признаки аутизма в поведении ребёнка. По её словам, достаточно заметить проблемы в общении (не откликается на имя, не улыбается). Кроме того, педиатры в поликлиниках имеют опросник M-CHAT. Он помогает понять, находится ли ребёнок в группе риска по аутизму.

В заключение доктор подчеркнула, что человек с аутизмом во взрослом возрасте может жить абсолютно самостоятельно. Среди прочего он может иметь способности, которые намного более развиты, чем у сверстников. В качестве примера психолог привела миллиардера Илона Маска. В интервью он откровенно признался, что у него синдром Аспергера, однако диагноз никак не помешал ему добиться высот.