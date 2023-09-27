Не приговор: Психиатр ответила на главные вопросы об аутизме
Психиатр Портнова: Аутизм — не приговор, а особенность, нуждающаяся в коррекции
Откуда и как появился аутизм, никто не знает наверняка. Как рассказала психиатр Анна Портнова, это нарушение психического развития, когда человеку тяжело общаться с другими людьми. Расстройство также проявляется в виде повторяющихся действий и в ограниченности интересов. В интервью RuNews24.ru. врач ответила на главные вопросы, связанные с данной темой.
Первый вопрос связан с частотой появления аутизма у современных детей. По информации ВОЗ, распространённость расстройств аутистического спектра составляет 1%. Психиатр призналась, что пациентов с таким диагнозом видит каждый день. Также специалист рассказала и о причинах возникновения расстройства.
"В настоящее время проводится очень много исследований, которые позволяют выявить причины аутизма. Одной причины нет. Сейчас говорят о совокупности многих факторов, при суммировании которых у ребёнка возникают нарушения нейропсихического развития. В большей степени сейчас склоняются к тому, что ведущую роль играет генетический фактор", — подчеркнула эксперт.
Доктор также пояснила, что аутизм — это не приговор. Это лишь расстройство развития, которое требует коррекции. Многие дети преодолевают трудности, 30% ведут полноценный образ жизни.
Медик также рассказала, как распознать признаки аутизма в поведении ребёнка. По её словам, достаточно заметить проблемы в общении (не откликается на имя, не улыбается). Кроме того, педиатры в поликлиниках имеют опросник M-CHAT. Он помогает понять, находится ли ребёнок в группе риска по аутизму.
В заключение доктор подчеркнула, что человек с аутизмом во взрослом возрасте может жить абсолютно самостоятельно. Среди прочего он может иметь способности, которые намного более развиты, чем у сверстников. В качестве примера психолог привела миллиардера Илона Маска. В интервью он откровенно признался, что у него синдром Аспергера, однако диагноз никак не помешал ему добиться высот.
А ранее Лайф писал, что такое "синдром 7 сентября" у детей и насколько он опасен. Данное явление касается первоклассников и младшеклассников. Примерно с этого числа ребёнок постепенно начинает понимать, что его жизнь изменилась, поэтому возникает стресс, который может вылиться в простуду.
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