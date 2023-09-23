Учёные выяснили, как экранное время влияет на развитие младенцев
JAMA Pediatrics: Избыток экранного времени отрицательно влияет на развитие детей
Дети, которые в возрасте одного-двух лет много времени проводили перед экранами телевизоров и гаджетов, хуже развивались в дальнейшем. Об этом пишет JAMA Pediatrics со ссылкой на соответствующее японское исследование.
В нём участвовали 57 980 детей. Из анализа исключили участников с диагностированным аутизмом или церебральным параличом. Детей оценивали с помощью шкалы ASQ-3, включающую тесты на общение, крупную и мелкую моторику, решение задач и социальную сферу личности.
В ходе исследования была установлена обратная связь между проведённым перед экраном временем и показателями развития. Выяснилось, что чем больше времени дети проводят перед экранами в возрасте одного-двух лет, тем хуже они развиваются в дальнейшем. По мнению учёных, исправить ситуацию может установка семейного контроля на устройствах.
Ранее детский психолог Елена Бурьевая рассказала, что дети страдают зависимостью от гаджетов сильнее взрослых, зачастую родители кричат на малышей, чтобы они перестали сидеть в смартфонах и отдали их. Однако агрессивно себя вести в таком случае не надо. Решить проблему помогут несколько правил.
Unsplash