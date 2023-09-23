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23 сентября, 20:55

Учёные выяснили, как экранное время влияет на развитие младенцев

JAMA Pediatrics: Избыток экранного времени отрицательно влияет на развитие детей

Дети, которые в возрасте одного-двух лет много времени проводили перед экранами телевизоров и гаджетов, хуже развивались в дальнейшем. Об этом пишет JAMA Pediatrics со ссылкой на соответствующее японское исследование.

В нём участвовали 57 980 детей. Из анализа исключили участников с диагностированным аутизмом или церебральным параличом. Детей оценивали с помощью шкалы ASQ-3, включающую тесты на общение, крупную и мелкую моторику, решение задач и социальную сферу личности.

В ходе исследования была установлена обратная связь между проведённым перед экраном временем и показателями развития. Выяснилось, что чем больше времени дети проводят перед экранами в возрасте одного-двух лет, тем хуже они развиваются в дальнейшем. По мнению учёных, исправить ситуацию может установка семейного контроля на устройствах.

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Ранее детский психолог Елена Бурьевая рассказала, что дети страдают зависимостью от гаджетов сильнее взрослых, зачастую родители кричат на малышей, чтобы они перестали сидеть в смартфонах и отдали их. Однако агрессивно себя вести в таком случае не надо. Решить проблему помогут несколько правил.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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