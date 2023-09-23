Учёные выяснили, как экранное время влияет на развитие младенцев

Дети, которые в возрасте одного-двух лет много времени проводили перед экранами телевизоров и гаджетов, хуже развивались в дальнейшем. Об этом пишет JAMA Pediatrics со ссылкой на соответствующее японское исследование.

В нём участвовали 57 980 детей. Из анализа исключили участников с диагностированным аутизмом или церебральным параличом. Детей оценивали с помощью шкалы ASQ-3, включающую тесты на общение, крупную и мелкую моторику, решение задач и социальную сферу личности.

В ходе исследования была установлена обратная связь между проведённым перед экраном временем и показателями развития. Выяснилось, что чем больше времени дети проводят перед экранами в возрасте одного-двух лет, тем хуже они развиваются в дальнейшем. По мнению учёных, исправить ситуацию может установка семейного контроля на устройствах.