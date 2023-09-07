Психолог раскрыла, что такое "синдром 7 сентября" у детей и насколько он опасен

У психологов есть понятие "синдром 7 сентября", это явление касается первоклассников и учеников младшей школы. Примерно с этого числа ребёнок уже начинает осознавать, что его жизнь изменилась, и из-за этого возникает стресс. Подробнее об этом синдроме рассказала психолог Татьяна Василькова в беседе с aif.ru.

"Для каждого ребёнка начало школы — это стрессовый этап. В последнюю неделю лета у детей начинается мандраж, особенно когда они примеряют форму и собирают принадлежности для учёбы. Особенно переживают те дети, которые отправляются в школу впервые", — отметила психолог.

У каждого первоклассника будет сильный стресс, даже если он ходил в подготовительную группу и знает детей из класса. Общительные и активные дети в начале учёбы могут стать замкнутыми. Психика и физическое здоровье у семилеток очень связаны. Организм в стрессовой обстановке ищет способ снять напряжение, у некоторых детей это проявляется внезапной простудой или недомоганием.

Лучше заранее начинать готовить ребёнка к школе, советует Василькова. Следует установить режим сна, соблюдать график приёма пищи. Необходимо напомнить будущему школьнику о правилах гигиены и соблюдения порядка в личных вещах. Можно в игровой форме провести несколько "уроков", рассказывать про интересные явления, читать вслух или повторять алфавит и цифры.