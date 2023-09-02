5 фраз родителей, которые точно заставят ребёнка ненавидеть школу

Во многом от родителей зависит то, с каким настроением ребёнок отправится в первый класс. Лайф узнал у психолога и академического директора онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасии Екушевской, какие фразы нельзя говорить будущему школьнику.

1. "В школе будет трудно". Обычно этой фразой родители пытаются мотивировать дошкольника более усердно готовиться к школе: учиться писать, читать, считать. Однако такие предостережения вселяют в малышей лишь страх, ощущение тревоги и беспомощности. Вместо этой фразы расскажите, как интересно будет в школе и что лучше внимательно слушать учителя, чтобы не пропустить столько всего увлекательного.

"Объясните, что в школе нужно будет слушаться учителя и соблюдать определённые правила, которых придерживаются абсолютно все ученики. А дошкольные подготовительные занятия нужны для того, чтобы порепетировать перед школой", — посоветовала эксперт.

2. "Ты не сможешь, давай лучше я сделаю". Когда ребёнок видит, что взрослые не верят в его силы, он перестаёт и сам верить в себя. Столкнувшись с новой задачей, он даже не попытается подумать над её решением, а сразу скажет: "Я не могу". В перспективе он даже не будет пытаться вникнуть в школьные материалы, а домашние задания будут выполняться всей семьёй. Вместо этого всегда просите ребёнка попробовать что-то сделать самому, если это не опасно для жизни.

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3. "Столько лет учился, а ничего в жизни не пригодилось". В шутку или от досады брошенная фраза может быть воспринята ребёнком всерьёз. Он усвоит мысль о том, что школа бесполезна, а если так, то нет смысла тратить на неё силы и время. Лучше поделитесь своими положительными воспоминаниями о школе. Наше отношение к образовательному процессу не должно проецироваться на жизнь малыша, предупредила специалист.

4. "В школе тебе никто помогать не будет". Эта фраза может относиться к разным ситуациям: например, когда ребёнок не может что-то сделать самостоятельно или плачет из-за того, что расстроен. Такие слова могут создать впечатление, что в школе с ним могут обойтись жестоко, что, переступив школьный порог, он потеряет какую-либо поддержку. Лучше пообещайте, что на вас можно положиться, а в школе малыш найдёт настоящих друзей, которые тоже всегда придут на помощь.

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5. "Твои будущие одноклассники наверняка уже готовы к школе". Сравнение ребёнка с другими детьми в негативном ключе обесценивает его самого. Он начинает думать, что недостаточно хорош, раз даже самые близкие люди восхищаются не его успехами. А в какой-то момент и вовсе решит, что не стоит и пытаться. Вместо сравнений всегда напоминайте своим детям, что гордитесь ими, а также выражайте уверенность в способности малыша чему-то научиться, даже если сейчас не получается.