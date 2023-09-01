Путин сразил школьников признанием о нелюбимых предметах в годы учёбы

Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" озадачил школьников признанием о нелюбимых предметах в годы учёбы. Оказалось, будущий глава государства уже тогда ставил перед собой цель и делал то, что нужно для её достижения.

Путин рассказал, что в старших классах учился в школе с химическим профилем и углублённым изучением физики и математики. Он решил для себя быстро, что поступит на юрфак, и узнал, что ему придётся сдавать экзамены по истории, литературе, русскому, иностранному. Соответственно, будущему президенту пришлось начать заниматься этими предметами. Это он и сделал.

"Что любимые не любимые — никогда не задумывался. Скажу честно: просто исходил из того, что есть набор предметов, необходимых к изучению, и занимался. Но, во-первых, любимые не любимые связано с желанием познать больше и преподавателями, которые интересно и не очень доносят до учеников те или иные знания, в которых они являются специалистами", — отметил Путин.