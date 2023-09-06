Невролог назвала пять простейших причин, которые мешают школьникам делать домашку

Клетки головного мозга у детей школьного возраста утомляются в несколько раз быстрее, чем у взрослого человека. Именно поэтому важно организовать образовательный процесс дома таким образом, чтобы у ребёнка оставались силы на мыслительную деятельность. Не верится, но школьникам мешают делать уроки очень простые вещи, которые может исправить любой родитель всего за один день. Какие это помехи, Лайфу рассказала невролог Виктория Толмачева.

1. В комнате нет свежего воздуха

Перед тем как приступить к выполнению домашнего задания, комнату нужно проветрить. Толмачева советует открыть форточку на 20 минут, и тогда мозг вашего ребёнка сразу начнёт работать быстрее. Желательно повторно проветривать комнату каждые два часа.

2. Неподходящие стул и стол

Расстояние между столом и стулом должно быть от 21 до 27 см. При этом с 7 до 14 лет высота стола и стула должна поменяться дважды.

"Сначала стол должен быть высотой 60–62 см, а стул — 38. В четвёртом-пятом классе нужно заменить на стол высотой 68 см и стул 41 см", — рекомендует невролог.

3. Спешка

Даже в школе дольше 45 минут учиться непрерывно запрещено. Дома та же история. Если корпеть над учебниками час-другой, то эффективность будет в несколько раз ниже, чем после отдыха, а значит, это напрасно потраченное время. Врач советует заниматься уроками не дольше 40–45 минут, а затем обязательно нужно переключиться на физическую активность: погулять, позаниматься спортом, походить по дому, сделать гимнастику.

4. Телефон под рукой

Ребёнок постоянно отвлекается на сигналы гаджета и не может сосредоточиться на одной мысли. В результате он тратит на уроки гораздо больше времени: вместо часа уходит три, а то и четыре часа.

5. Нет времени на отдых

Отдых для школьника — это не полежать на диване с телефоном или телевизором, а сменить занятие. В распорядке дня ребёнка обязательно должно быть окошко для физической активности, секции или кружка, прогулки с друзьями. А в выходные мозг ребёнка должен полностью отдохнуть от школьных мыслей и переживаний. Чем интереснее и насыщеннее выходные, тем успешнее ребёнок будет учиться на следующей неделе, говорит невролог.