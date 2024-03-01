Россиян научили снимать стресс без таблеток по методу Наполеона

Исследования "Ромир" показывают, что 95% россиян иногда испытывают стресс. Более трети респондентов заявили, что воздействие стресса для них не прекращается. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, врач-сомнолог Роман Бузунов, назвав техники, которые помогут избавиться от стресса, в интервью с kp.ru.

Первый способ — это релаксационное питание. По словам врача, перед приёмом пищи следует сделать небольшую паузу, чтобы отвлечься от роящихся в голове мыслей. Также необходимо исключить внешние раздражители: в первую очередь — телефон. Бузунов предлагает попробовать новую технику жевания. Сначала нужно каждый кусочек еды пару секунд просто подержать во рту, а после сделать 30 жевательных движений, обращая внимание на каждое из них. По аналогии с этикетом аристократов, положив еду в рот, уберите столовый прибор. Не стоит накалывать на вилку новый кусок, пока вы тщательно не пережевали предыдущий.

Такая техника питания приносит пользу пищеварению, ускоряет насыщение организма и снижает риск переедания. А главное, понижается уровень стресса, что позволяет улучшить самочувствие, ощутить прилив сил, бодрости и энергии для предстоящих дел.

Второй способ побороть тревожность — дыхательная техника. То, как мы дышим, оказывает влияние на психологический фон вокруг нас. Врач София Черкасова советует прибегнуть к биологической обратной связи (БОС), чтобы вмешаться в реакции нервной системы. Для этого следует расположиться в кресле или на диване, расслабив мышцы в спине и плечах. Начинайте делать медленный вдох, считая до четырёх, затем задержите дыхание и продолжайте считать до семи. После этого следует медленный выдох, в который вам нужно сосчитать от одного до восьми.

Такую практику Черкасова рекомендует использовать 4–5 раз на дню по пять минут. Это также поможет снять напряжение и тревожность. Заметный результат проявится через 2–3 недели.

Ещё один эффективный способ побороть стресс — техника Наполеона. Она будет полезна для тех, кто не может отвлечься от проблем, требующих решения в ближайшее время. Чтобы очистить голову от тяжести гнетущих мыслей, нужно осознанно отложить решение этих задач на будущее. Важно определить точное время, которое вы посвятите этим делам.

Название связано с самим французским полководцем, который в мемуарах упоминал, что перед сном представлял себе комод с открытыми ящиками, куда он складывает свои незаконченные дела, сворачивая их в свитки, а затем укладывая их в комод, который закрывал после этой процедуры. Важно говорить себе, что эти ящики будут открыты вами в определённое время, к примеру завтра.