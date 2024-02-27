Психолог дала 6 советов россиянам, которые дрожат от страха перед собеседованием

Психика человека устроена таким образом, что мы воспринимаем новое и неизвестное как потенциально опасное, поэтому волнение перед собеседованием совершенно нормальное явление. Однако с ним можно легко справиться, если хорошо подготовиться. Психолог Ксения Лазуткина подготовила несколько рекомендаций, пишет RuNews24.

"Изучите компанию, в которую идёте на собеседование. Это поможет вам лучше понять, как она работает и какие ценности для неё важны. Владея информацией о компании, вы сможете сформулировать уместные вопросы, которые продемонстрируют работодателю вашу заинтересованность и серьёзность намерений", — пояснила эксперт.

Также стоит подумать, какие вопросы может задать потенциальный работодатель. Это поможет структурировать свои мысли и подготовить аргументированные ответы. В-третьих, рекомендуется заранее подготовить вещи и документы, чтобы не тратить время на их поиски перед выходом. Кроме того, нужно обязательно приехать заранее в назначенное место, чтобы привыкнуть к обстановке и настроиться на диалог с интервьюером.

Помимо того, важно выспаться. Перед собеседованием стоит найти время для полноценного отдыха, чтобы быть отдохнувшим и ясно мыслить.

"Верьте в себя. Даже если это ваша потенциальная первая работа, вы получите ценный опыт, который в дальнейшем поможет вам", — заключила психолог.