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27 февраля, 14:37

Психолог дала 6 советов россиянам, которые дрожат от страха перед собеседованием

Психолог Лазуткина советует перед собеседованием выспаться и верить в себя

Психолог Лазуткина дала несколько советов, как подготовиться к собеседованию. Обложка © Freepik / yanalya

Психолог Лазуткина дала несколько советов, как подготовиться к собеседованию. Обложка © Freepik / yanalya

Психика человека устроена таким образом, что мы воспринимаем новое и неизвестное как потенциально опасное, поэтому волнение перед собеседованием совершенно нормальное явление. Однако с ним можно легко справиться, если хорошо подготовиться. Психолог Ксения Лазуткина подготовила несколько рекомендаций, пишет RuNews24.

"Изучите компанию, в которую идёте на собеседование. Это поможет вам лучше понять, как она работает и какие ценности для неё важны. Владея информацией о компании, вы сможете сформулировать уместные вопросы, которые продемонстрируют работодателю вашу заинтересованность и серьёзность намерений", — пояснила эксперт.

Также стоит подумать, какие вопросы может задать потенциальный работодатель. Это поможет структурировать свои мысли и подготовить аргументированные ответы. В-третьих, рекомендуется заранее подготовить вещи и документы, чтобы не тратить время на их поиски перед выходом. Кроме того, нужно обязательно приехать заранее в назначенное место, чтобы привыкнуть к обстановке и настроиться на диалог с интервьюером.

Помимо того, важно выспаться. Перед собеседованием стоит найти время для полноценного отдыха, чтобы быть отдохнувшим и ясно мыслить.

"Верьте в себя. Даже если это ваша потенциальная первая работа, вы получите ценный опыт, который в дальнейшем поможет вам", заключила психолог.

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Ранее было названо три фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить на собеседовании. Например, ни в коем случае нельзя жаловаться на предыдущее место работы.
Евгения Мосс
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