Коуч объяснила, как правильно просить повышения зарплаты у начальства

Многие россияне боятся просить повышения заработной платы, искренне надеясь на "телепатическую связь" с начальством. Как подсказала коуч, эксперт по обучению ведения мастермайнд-групп Татьяна Коптякова, с таким вопросом следует обращаться к руководству самому, но только при определённых условиях.

По словам специалиста, просить прибавки стоит лишь тогда, когда у вас есть чёткое осознание собственной ценности в компании. Уверенность в том, что вы приносите конкретную пользу организации, должна быть основана на фактах.

"Лучше всего это делать в момент подведения итогов работы, проделанной за месяц, квартал или год. Если в вашей компании нет практики регулярного подведения итогов, то заведите разговор о зарплате в тот момент, когда будете тет-а-тет докладывать шефу об удачно выполненной задаче или о закрытом проекте. На этой позитивной волне можно обсудить и вопрос оплаты труда", — советует эксперт в беседе с RuNews24.

Прежде чем просить повышения зарплаты, коуч рекомендует хорошо подготовиться к разговору с начальником и использовать следующий алгоритм действий:

— перед разговором проанализируйте уровень зарплат в вашей компании; — параллельно изучите уровень зарплат по вашей должности с таким же функционалом и объёмом работы;

— до разговора с шефом необходимо объективно оценить результаты своей работы.

"Посмотрите на всё, что вы изменили, привнесли, автоматизировали, предложили и реализовали в вашей компании. Выпишите на бумагу как минимум 3–5 пунктов. Укажите, какую пользу/прибыль вы принесли бизнесу. Руководителю важно видеть качественные и количественные изменения. Вам едва ли охотно повысят зарплату за выполнение той работы, для которой вас изначально нанимали", — поделилась Коптякова.

Бывают и случаи, что начальник решает урезать зарплату без ведома сотрудника или изменить условия трудового договора. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, эти действия законны только при корректировке организационных или технологических условий труда, в противном случае это неправомерно.

"Сотрудника должны предупредить об этом письменно за два месяца. Если выдали бумагу день в день, то вы вправе обратиться в трудовую инспекцию и в суд. Ситуации, когда у работодателя сложная финансовая ситуация, снизились объёмы продаж или он решил переводить часть сотрудников на удалёнку, не являются причиной уменьшения оклада", — пояснил парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Если начальник требует соглашаться на снижение зарплаты, то необходимо обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. В случае если работника предупредили заранее, но он не согласен на изменения, руководство обязано предоставить аналогичные вакансии либо предложить другую работу с окладом не ниже прежнего. Но если же найти компромисс не удалось, принимается решение о расторжении трудового договора с выплатой пособия в размере двухнедельного заработка, заключил Чаплин.