С кем древние славяне не играли свадьбы и считали брак позорным

Каждый народ и страна имеют особые брачные традиции и ограничения. С давних времён наши предки на Руси, вступая в брак, следовали определённым правилам и нормам. Далеко не каждый желающий пожениться, даже если он был очень привлекательным и любимым человеком, мог рассчитывать на одобрение и поддержку своей семьи, близких людей, а также государства.

То есть в российской традиции существовали строгие ограничения и требования к тому, кто мог вступить в брак. Одного только желания двух людей было недостаточно — их союз должен был соответствовать сложившимся обычаям и правилам, установленным в обществе того времени.

Свадебные обычаи и традиции Древней Руси. Фото © Шедеврум

Брак на Руси регулировался не только личными предпочтениями, но и социальными нормами, семейными традициями и даже религией. Не каждый человек мог беспрепятственно создать семью, как это принято сейчас.

С кем на Руси запрещали играть свадьбу и почему

На Руси существовал ряд запретов относительно заключения брака. Эти ограничения были призваны сохранять традиционные семейные ценности и религиозную чистоту. Нарушение правил могло повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до отлучения от Церкви.

1. Запрет на брак между близкими родственниками

Свадебные запреты на Руси. Фото © Шедеврум

Считалось, что такие союзы являются кровосмесительными и греховными. Запрещались браки между родителями и детьми, братьями и сёстрами, дядями/тётями и племянниками/племянницами.

2. Запрет на брак с крёстными родителями или их детьми

На Руси верили, что духовное родство приравнивается к кровному, поэтому такие браки также являлись недопустимыми. Кстати, ранее Life.ru уже рассказывал, как именно духовные родители отвечают за душу ребёнка и почему нельзя крестить всех подряд.

3. Запрет на брак между представителями разных сословий

Почему на Руси не одобряли браки людей разных сословий. Фото © Шедеврум

Так, представителям знати и дворянства не разрешалось жениться на крестьянах или посадских людях. Это было связано с сословной иерархией и стремлением сохранить чистоту рода.

4. Запрет на брак с иноверцами

Православные христиане не могли жениться на язычниках, мусульманах, иудеях и представителях других религий. Это было связано с религиозными убеждениями.

5. Запрет на брак с вдовами священнослужителей

Кому на Руси нельзя было выходить замуж? Фото © Шедеврум

На Руси также очень негативно относились к тем, кто хотел взять в жёны вдову священника. Считалось, что такие женщины уже посвятили себя служению Богу и не могут вступать в брак повторно.

6. Запрет на брак в церковные праздники

На Руси возлюбленных могли развернуть и прогнать в прямом смысле, если те пожелали обвенчаться в христианский праздник. На Руси не играли свадеб в определённые периоды церковного календаря, например во время Великого поста или Рождественского поста.

Как разводились на Руси

По каким причинам на Руси можно было развестись? Фото © Шедеврум

После принятия христианства на Руси наши предки стали частично следовать правилам и законам, соблюдаемым в Византии. В том числе пришло и право на развод. Удивительно, но в Древней Руси супруги тоже могли расторгнуть брак. Были причины, понятные современникам, но также существовали и такие предпосылки к разводу, которые сегодня всерьёз воспринимать никак не получается. Когда на Руси супруги могли развестись?

Отсутствие супруга более пяти лет

Его плен более чем на три года

Уход супругов в монашество

Неспособность мужа к супружеской жизни в течение трёх лет после брака

Покушение на жизнь супруга

Измена жены

Содержание мужем наложницы

Наведение порчи на мужа

Двоебрачие

Заболевание кого-то из супругов проказой

Пиры жены с другими мужчинами

Ночёвка супруги вне дома без разрешения мужа

Посещение женой зрелищ без супруга или его одобрения

Торговля честью жены

Утаивание от супруги заговора против власти.