С кем древние славяне не играли свадьбы и считали брак позорным
Любовь — это прекрасно. Но даже во времена Древней Руси были свои правила, запрещающие людям жениться. Life.ru рассказывает, какие браки были под запретом у наших предков.
Каждый народ и страна имеют особые брачные традиции и ограничения. С давних времён наши предки на Руси, вступая в брак, следовали определённым правилам и нормам. Далеко не каждый желающий пожениться, даже если он был очень привлекательным и любимым человеком, мог рассчитывать на одобрение и поддержку своей семьи, близких людей, а также государства.
То есть в российской традиции существовали строгие ограничения и требования к тому, кто мог вступить в брак. Одного только желания двух людей было недостаточно — их союз должен был соответствовать сложившимся обычаям и правилам, установленным в обществе того времени.
Свадебные обычаи и традиции Древней Руси. Фото © Шедеврум
Брак на Руси регулировался не только личными предпочтениями, но и социальными нормами, семейными традициями и даже религией. Не каждый человек мог беспрепятственно создать семью, как это принято сейчас.
С кем на Руси запрещали играть свадьбу и почему
На Руси существовал ряд запретов относительно заключения брака. Эти ограничения были призваны сохранять традиционные семейные ценности и религиозную чистоту. Нарушение правил могло повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до отлучения от Церкви.
1. Запрет на брак между близкими родственниками
Свадебные запреты на Руси. Фото © Шедеврум
Считалось, что такие союзы являются кровосмесительными и греховными. Запрещались браки между родителями и детьми, братьями и сёстрами, дядями/тётями и племянниками/племянницами.
2. Запрет на брак с крёстными родителями или их детьми
На Руси верили, что духовное родство приравнивается к кровному, поэтому такие браки также являлись недопустимыми. Кстати, ранее Life.ru уже рассказывал, как именно духовные родители отвечают за душу ребёнка и почему нельзя крестить всех подряд.
3. Запрет на брак между представителями разных сословий
Почему на Руси не одобряли браки людей разных сословий. Фото © Шедеврум
Так, представителям знати и дворянства не разрешалось жениться на крестьянах или посадских людях. Это было связано с сословной иерархией и стремлением сохранить чистоту рода.
4. Запрет на брак с иноверцами
Православные христиане не могли жениться на язычниках, мусульманах, иудеях и представителях других религий. Это было связано с религиозными убеждениями.
5. Запрет на брак с вдовами священнослужителей
Кому на Руси нельзя было выходить замуж? Фото © Шедеврум
На Руси также очень негативно относились к тем, кто хотел взять в жёны вдову священника. Считалось, что такие женщины уже посвятили себя служению Богу и не могут вступать в брак повторно.
6. Запрет на брак в церковные праздники
На Руси возлюбленных могли развернуть и прогнать в прямом смысле, если те пожелали обвенчаться в христианский праздник. На Руси не играли свадеб в определённые периоды церковного календаря, например во время Великого поста или Рождественского поста.
Как разводились на Руси
По каким причинам на Руси можно было развестись? Фото © Шедеврум
После принятия христианства на Руси наши предки стали частично следовать правилам и законам, соблюдаемым в Византии. В том числе пришло и право на развод. Удивительно, но в Древней Руси супруги тоже могли расторгнуть брак. Были причины, понятные современникам, но также существовали и такие предпосылки к разводу, которые сегодня всерьёз воспринимать никак не получается. Когда на Руси супруги могли развестись?
- Отсутствие супруга более пяти лет
- Его плен более чем на три года
- Уход супругов в монашество
- Неспособность мужа к супружеской жизни в течение трёх лет после брака
- Покушение на жизнь супруга
- Измена жены
- Содержание мужем наложницы
- Наведение порчи на мужа
- Двоебрачие
- Заболевание кого-то из супругов проказой
- Пиры жены с другими мужчинами
- Ночёвка супруги вне дома без разрешения мужа
- Посещение женой зрелищ без супруга или его одобрения
- Торговля честью жены
- Утаивание от супруги заговора против власти.
Таким образом, становится понятно, что брачные ограничения на Руси отражали глубокую консервативность и традиционализм русского общества, в котором семья, род и религия играли ключевую роль. Личные предпочтения и желания супругов зачастую отходили на второй план. Можно заметить, что и в современном обществе большинство ценностей наших предков всё ещё актуальны для россиян. Одна из таких скреп — защита дочерей. Life.ru рассказывал, кто из звёздных отцов не даст детей в обиду.
Шедеврум