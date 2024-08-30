Дети звёзд, которые слишком быстро выросли и стали копировать родителей

Как и все родители, звёзды хотят, чтобы их дети добились успеха, но порой это стремление переходит границы. Наследники начинают слишком быстро жить взрослой жизнью и даже пытаются копировать знаменитых родителей. К сожалению, зачастую это вредит детям и их психологическому состоянию. Постоянные сравнения и высокая планка давят на детей и обязывают много трудиться, чтобы не опозорить семью. Life.ru решил рассказать о пяти детях звёзд, которые слишком быстро повзрослели стали похожи на родителей.

Евгений Плющенко и Гном Гномыч

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко стремится стать похожим на звёздного отца. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Яна Рудковская и Евгений Плющенко всерьёз занялись воспитанием своего сына Саши, которого частенько называли Гном Гномыч. С раннего возраста мальчика отдали в фигурное катание. В его расписании было по несколько тренировок в день, а также репетиции ледовых шоу, которые организовывали известные родители. Саша стремится быть достойным наследником своего отца-чемпиона, поэтому усердно трудится на льду. Помимо таланта мальчику досталась и невероятная внешняя схожесть с Евгением Плющенко. К тому же они явно стригутся у одного парикмахера. Поклонников Рудковской и Плющенко часто беспокоит напряжённое расписание юного спортсмена, однако продюсер заявляет, что её ребёнок чувствует себя отлично и с ранних лет ведёт себя как взрослый осознанный человек.

Валерия и Анна Шульгина

Анна Шульгина пытается повторить успех Валерии и стать известной певицей. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Анне Шульгиной уже 31 год, а казалось, что совсем недавно девушка делала первые шаги к сцене! Мама Анны певица Валерия не всегда могла найти подход к дочери из-за её строптивого характера, но, несмотря на это, они остаются дружны. Анна вспоминает, что в подростковом возрасте и на первых порах карьеры её постоянно сравнивали с мамой, она с ранних лет приняла этот факт и постаралась игнорировать мнение окружающих. Конечно, полностью абстрагироваться от постоянных слухов девушка не смогла, поэтому постоянно пыталась доказать, что она и сама очень талантлива, но это не всегда получалось. Сейчас Шульгина активно продвигает свой сольный проект, однако достичь успеха Валерии пока не смогла. Возможно, всё ещё впереди!

Оксана и Ариела Самойловы

Первая дочь Оксаны Самойловой и Джигана шокирует поклонников откровенными нарядами (на фото слева). Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Первенец Оксаны Самойловой и Джигана Ариела с пелёнок почувствовала, что к ней прикованы тысячи взглядов. Оксана никогда не скрывала своих детей, а, наоборот, активно выкладывала их фотографии и достижения в своих социальных сетях. Изначально вся слава досталась малышке Ариеле. Оксана одевала её как взрослую и баловала дорогими нарядами. С ранних лет девочка старалась быть похожей на красавицу маму. Ей очень хотелось иметь много косметики, которую ей постоянно дарили родители, а также одеваться как звёздная мама. Стоит отметить, что наряды Самойловой зачастую бывают слишком откровенными, что, конечно же, оказывает влияние на вкус дочери. Поклонники периодически говорят, что для своих лет Ариела одевается слишком вызывающе. Недавно наследница Джигана решила пойти и по стопам отца. Рэпер подарил ей несколько песен и даже снял юной певице клипы. Однако справиться с хейтом девочка не смогла и решила закончить карьеру.

Игорь и Григорий Верники

Григорий Верник выбрал профессию актёра и пошёл по стопам Игоря Верника. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Генетика в роду Верников, кажется, очень сильная, ведь сын Игоря Верника — практически его копия. Наследник актёра Григорий решил стать похожим на известного отца не только внешне, но и в профессиональном плане. Молодой человек поступил в Школу-студию МХАТ и начал активно сниматься в кино и сериалах. Большую популярность Григорию принёс проект «Мамы чемпионов», после роли в этом сериале многие режиссёры обратили на него внимание. Стоит отметить, что игра Верника-младшего очень похожа на игру его отца. Также Григорию, как и Игорю, частенько достаются роли «плохишей».

Дана Борисова и Полина

Дана Борисова разрешила несовершеннолетней дочери сделать пластику лица. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Недавно Дана Борисова смогла наладить отношения со своей дочерью и, кажется, теперь старается стать лучшей мамой для подростка. Телеведущая разрешила 17-летней Полине сделать пластику лица, а до этого разрешила попробовать ей скандальный препарат «Оземпик», которым пользовалась и сама. Очевидно, что девочка пытается подражать известной маме и старается стать похожей на неё. Тем не менее в Сети бурно обсуждают, что Борисова разрешает проводить такие процедуры несовершеннолетнему ребёнку.