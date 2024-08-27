«Скоро будут похороны»: Григорий Лепс и ещё 6 главных скандалистов российского шоу-бизнеса

На днях прошла «Новая волна», как всегда, на этом мероприятии собрался почти весь отечественный шоу-бизнес. Звёзды блистали на сцене и на красной дорожке. Не обошлось и без очередного скандала. На этот раз внимание СМИ привлекло резкое высказывание Григория Лепса в сторону журналистки. Девушка спросила у певца: «Когда свадьба?», однако Лепсу вопрос не понравился и он ответил: «Скоро будут похороны. Скорее всего, у вас».

Российский певец Григорий Лепс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Это далеко не первый скандал, в котором замечен артист. Видимо, Григорий Викторович уже не сильно переживает за свою репутацию, ведь является одним из самых популярных артистов России. Life.ru решил рассказать ещё о шести звёздах-скандалистах, которые любят привлечь внимание.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров не церемонится с журналистами и часто оскорбляет их. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров частенько бывает неаккуратен в высказываниях и действиях. То и дело журналистам достаётся «пара ласковых» слов от певца, а пару лет назад на концерте в Алма-Ате Киркоров и вовсе поколотил охранника букетом цветов. Также звезда любит шокировать поклонников странными, а иногда и совсем провокационными нарядами.

Ольга Бузова

Ольга Бузова страдает из-за своей честности и неумения держать язык за зубами © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Ещё одна «королевская особа» российского шоу-бизнеса Ольга Бузова прекрасно знает, что скандалы — отличный повод засветиться в СМИ. Громких историй, в которых замечена певица, уже и не сосчитать. Девушка не стесняется своей популярности и при каждом удобном случае говорит и показывает, что она «номер один», правда, иногда это бывает не совсем уместно. Также Ольга всегда старается быть честной, поэтому частенько может сказать лишнего.

Анастасия Волочкова

Новые ухажёры Анастасии Волочковой: какие любовные скандалы ожидают поклонников балерины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Анастасия Волочкова как минимум пару раз в год «удивляет» поклонников своим идеальным шпагатом. Балерина ничуть не стесняется своего тела и с радостью его демонстрирует, порой оголяя слишком интимные зоны. Одним из самых громких скандалов стала обнажённая фотосессия с Николаем Басковым. Сейчас звезда находится в активном поиске второй половинки, поэтому в СМИ то и дело появляются не лучшие истории о её кавалерах.

Ксения Собчак

Ксения Собчак перессорилась с половиной российского шоу-бизнеса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Ксения Анатольевна любит блеснуть умом и поставить кого-нибудь на место, порой звезда делает это в достаточно резкой форме, что не всегда нравится публике. Так как Собчак не привыкла отсиживаться в сторонке и всегда открыто высказывает своё мнение, она частенько ссорится с коллегами по цеху. В чёрном списке у телеведущей числятся: Виктория Боня, Анастасия Волочкова, Анастасия Решетова, Тина Канделаки, Анфиса Чехова и многие другие.

Витас

Певец Витас дважды был лишён водительских прав. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vitasroom

Список скандалов, в которых замечен певец Витас, кажется, бесконечный. За ним замечены и многочисленные драки, и незаконная стрельба в Барвихе. Также артиста не раз лишали водительских прав, он даже становился фигурантом уголовного дела. Сейчас Витас практически пропал из поля зрения СМИ, однако его репутацию, кажется, уже не исправить.

Никита Джигурда

Никита Джигурда заявил, что является последователем Сатаны. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Скандал — второе имя Никиты Джигурды. Артист не раз обнажался на публике, гулял по центру Москвы в юбке и лифчике и танцевал странный танец на Красной площади. Но больше всего внимания привлекают его «дикие» высказывания. Джигурда даже заявлял, что является приверженцем сатанизма.