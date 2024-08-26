Многодетные отцы России: Аршавин и ещё 4 звезды, воспитывающие целые оравы В шоу-бизнесе появляется всё больше многодетных отцов, некоторые из селебрити могут похвастаться аж шестью детьми. Кто эти герои, расскажет Life.ru. 26 августа, 14:10 Freepik, © ТАСС / Максим Константинов

22 августа Андрей Аршавин стал отцом в пятый раз! Удивительно, как некоторые люди решаются на такую большую семью, ведь в первую очередь это огромная ответственность. Конечно, у большинства звёзд есть хорошие финансовые возможности, чтобы воспитать троих, пятерых и даже шестерых детей. Однако помимо денег ребёнку требуется постоянное внимание, а у знаменитостей, как известно, со свободным временем бывают проблемы. Life.ru решил рассказать о пяти многодетных отцах российского шоу-бизнеса и о том, как они справляются с воспитанием своих наследников.

Андрей Аршавин — 5 детей

У Андрея Аршавина родился пятый ребёнок от новой возлюбленной Анны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrey.arshavin10

Известный футболист и бывший капитан сборной России гордо носит звание многодетного отца. На днях у него родился пятый ребёнок — девочка. В 2003 году Андрей познакомился с телеведущей Юлией Барановской. Вскоре пара сыграла свадьбу, однако их брак продлился лишь до 2009 года. Хотя любви на всю жизнь не получилось, у пары появились на свет трое прекрасных детей: два сына и дочка. Позже футболист женился на журналистке Алисе Казьминой, которая родила ему дочку, но и со второй супругой Аршавин вскоре развёлся. Долго он, конечно же, не грустил и познакомился с девушкой по имени Анна. 22 августа возлюбленная родила звезде ещё одну дочку. Интересно, на этот раз Аршавин окончательно определится со второй половинкой и ждать ли новых наследников?

Джиган — 4 детей

Джиган и Оксана Самойлова были на грани развода, но сохранили семью ради четверых детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SamoylovaOxana

Одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса — Джиган и Оксана Самойлова — постоянно радует подписчиков «детским» контентом. Их первенцем стала дочка Ариэла, после родилась ещё одна дочка, а потом ещё одна. С четвёртой попытки Джиган наконец-то стал папой сына. Сейчас его жена периодически говорит о том, что хочет пятого ребёнка. Смотря на их счастливые фотографии в социальных сетях, можно подумать, что в семье царит настоящая гармония, однако несколько лет назад Джиган и Оксана чуть не развелись из-за склонности рэпера к запрещённым веществам. К счастью, любовь и четверо детей помогли сохранить семью. И теперь отношения пары, кажется, стали только крепче.

Иван Охлобыстин — 6 детей

Иван Охлобыстин является отцом шестерых детей. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Сложно представить, что у острого на язык Ивана Охлобыстина целых шесть детей. Первая дочь актёра родилась ещё в 1996 году, следующие два ребёнка тоже оказались девочками, а вот в 2001 году у Ивана наконец-то родился долгожданный сын. В общей сложности у Охлобыстина четыре дочки и два сына. Имена у всех детей красивые и немного со старорусским уклоном: Анфиса, Евдокия, Варвара, Василий, Иоанна и Савва. Кстати, все дети Ивана от одной жены — Оксаны. К воспитанию пара подошла со всей ответственностью и даже придумала свод правил, благодаря которому они смогли вырастить шесть порядочных людей.

Сергей Безруков — 5 детей

Сергей Безруков стал отцом пятерых детей, но лишь во втором браке обрёл настоящую семью. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

15 лет актёр Сергей Безруков был в браке с Ириной Безруковой, но, к сожалению, детей у них не было. Будучи в браке, Безруков влюбился в свою коллегу по съёмочной площадке Кристину Смирнову. Несмотря на то что девушка подарила звезде дочку и сына, Сергей так и не повёл её в загс после того, как развёлся с Ириной. Причиной тому стала новая любовь — режиссёр Анна Матисон. Пара воспитывает троих детей — дочку и двух сыновей. Несмотря на плотный график, Безруков старается проводить много времени с детьми, так как отцовство ему в радость.

Михаил Пореченков — 5 детей

Актёр Михаил Пореченков воспитывает троих сыновей и двух дочерей от трёх разных женщин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Звезда российских фильмов и сериалов Михаил Пореченков тоже является многодетным отцом. На данный момент у Михаила пять детей — три сына и две дочки. Помимо этого актёр уже успел стать дедушкой. Кстати, своего старшего сына Михаил признал, когда мальчику исполнилось 12 лет, однако сейчас у них хорошие отношения. Второй ребёнок — дочка Варвара — появилась в браке с переводчицей Екатериной Подвальной, но долго этот союз не продлился. Чуть позже актёр взял в жёны художницу Ольгу. Девушка подарила ему троих детей. Актёр не скрывает, что дети — его гордость, и стремится воспитать их достойными людьми.

Конечно, быть отцом непросто, а быть хорошим отцом ещё сложнее. К сожалению, несмотря на свои огромные возможности, не все селебрити правильно подходят к воспитанию детей, однако некоторые из них всё же хорошо справляются со своими родительскими обязанностями и готовят себе достойную замену. Ранее Life.ru рассказал, как Королёва отпустила сына к жене и зачем потоптала невесте фату.

Авторы Дана Третьякова