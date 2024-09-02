«Моих дочерей мужья бить не будут»: Звёздные дочки, за которых папы порвут любого

Отношения папы с дочкой является очень важной частью в процессе формирования будущей женщины. Чтобы в будущем у девочки не было комплексов, отец должен уделять ей много внимания, баловать и всячески поднимать самооценку. Другими словами, папы должны растить настоящих принцесс, уверенных в себе. Порой мужчины могут перестараться и слишком сильно избаловать ребёнка. Особенно часто это случается в семьях знаменитостей. Наследницы позволяют себе слишком много, зная, что их папочки всегда придут на помощь и защитят. Life.ru расскажет о звёздных дочках, за которых папы порвут любого.

Евдокия, Анфиса, Варвара и Иоанна Охлобыстины

Иван Охлобыстин рассказал, почему мужья его дочерей не посмеют их бить. Фото © ТАСС / Сергей Петров

У актёра Ивана Охлобыстина аж четверо дочерей. Звезда утверждает, что не является экспертом в воспитании детей, но определённые методы у него всё же есть. Во-первых, Охлобыстин позаботился о том, чтобы его принцессы были сильными, в прямом смысле. С юного возраста все дети актёра ходят на спорт. В приоритете у Ивана занятия самбо и вольной борьбой. Сейчас уже третья дочь из семейства Охлобыстиных собирается выходить замуж. А их отец абсолютно спокоен, что уж его дочерей мужья точно не будут бить «без глобального ущерба для себя». Но кажется, что своих девочек актёр и сам не даст в обиду, лучше даже не пытаться.

Сёстры Самойловы

Джиган учит дочерей боксировать, чтобы они могли постоять за себя. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Джиган очень любит своих дочек, ведь у него их три! Рэпер обожает спорт и держит себя в хорошей форме. До сцены он профессионально занимался боксом, поэтому, пока единственный сын не подрос, Джиган решил передать опыт своим наследницам, чтобы они всегда могли постоять за себя. В социальных сетях жена артиста Оксана Самойлова выкладывала совместные тренировки Джигана и их старшей дочери Ариелы. Поклонникам точно стоит быть поаккуратнее! Кстати, на новых ухажёров девочек папа реагирует негативно. Не завидуем тому, кто посмеет обидеть его принцесс.

Алла-Виктория Киркорова

Филипп Киркоров собрал дорогущий гардероб для дочери Аллы-Виктории. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Сейчас у Филиппа Киркорова двое детей — дочка и сын, но первенцем стала именно девочка. Поп-король назвал малышку Алла-Виктория. Она родилась 26 ноября 2011 года. Кто является биологической мамой наследницы — неизвестно, певец лишь рассказал, что её выносила суррогатная мать. Артист всегда старался сделать всё, чтобы его принцесса ни в чём не нуждалась: грандиозные праздники, дорогие подарки, комната с игрушками и огромный гардероб — у Аллы-Виктории действительно есть всё! Сейчас девочка находится в поиске себя, а Филипп Бедросович всячески ей в этом помогает. Также он говорит, что примет любой выбор дочери, главное, чтобы ей нравилось. Критику в адрес своей девочки певец слышать не любит и никому не позволяет её огорчать. Интересно, одобрит ли Киркоров будущего избранника Аллы-Виктории или будет отгонять всех ухажёров?

Инга, Ева и Николь Лепс

Ева Лепс решила пойти по стопам отца и занялась музыкой. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Григорий Лепс является многодетным отцом, преимущественно девочек. У артиста три дочери и один сын. Конечно, наследницы требуют много внимания и финансовых вложений. Григорий Викторович души не чает в своих принцессах и выполняет все их прихоти. Особенно усердно пришлось заняться карьерой средней дочери, которая изъявила желание стать певицей. Для начинающей звезды Лепс создал музыкальную группу, записал им песни и всячески способствовал их продвижению. В обиду своих девочек певец не даёт и всегда защищает.

Алиса Юнусова

Дочь Тимати постоянно занимается учёбой и спортом на радость папе. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Рэпер Тимати производит впечатление брутального мужчины, но для своей единственной дочки он готов быть заботливым папой. Артист признавался, что на самом деле ждал мальчика и даже покупал для него кроссовки, но в 2014 году родилась милашка Алиса, которая стала папиной любимицей. Кроссовки, кстати, ей тоже подошли. Сейчас девочка усердно учится и занимается спортом, ведь отец хочет, чтобы его дочь была лучшей. Тимати пока что даже думать не хочет о возможных ухажёрах Алисы и наслаждается детством своей принцессы. Критиковать девочку звезда не позволяет и всегда резко заступается за наследницу.