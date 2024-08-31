Запретный плод: 5 разлучниц российского шоу-бизнеса, которые разрушили семьи

К сожалению, не все браки способны пройти через ссоры, обиды, недопонимания и других женщин. Роковые разлучницы не прочь закрутить роман с женатым мужчиной и даже увести его из семьи. В мире шоу-бизнеса разводы не редкость, особенно часто их причины связывают с изменой одного из супругов. Действительно, многие семьи разрушаются именно из-за новых любовных связей. Предполагаемые любовники и любовницы тут же получают волну критики и упрёков в свой адрес, а если разлучники сами являются знаменитостями, то вспыхивает настоящий скандал. Life.ru расскажет о пяти звёздных разлучницах, которых обвиняли в романе с женатыми мужчинами.

Анастасия Решетова

Алсу обвинила Анастасию Решетову в романе с её мужем, но модель всё отрицает. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkonskaya.reshetova

Последние несколько месяцев в СМИ активно обсуждают развод Алсу и Яна Абрамова. Певица публично обвинила модель Анастасию Решетову в том, что это она закрутила роман с её мужем. Сама Анастасия молчать не стала и тут же решила опровергнуть слух, заявив, что женатые мужчины её не привлекают и на данный момент она уже состоит в других отношениях. Алсу усмехнулась оправданиям Решетовой и оставила комментарий к её высказыванию. «Врёт», — написала певица. Слухи о романе молодой модели и бизнесмена Абрамова были ещё прошлым летом, однако тогда о них быстро забыли. Когда же дело дошло до развода, поклонники и коллеги по шоу-бизнесу тут же вспомнили о потенциальной любовнице. Стоит заметить, что в последнее время Решетова стала очень похожа на Алсу. Может быть, Абрамову просто захотелось кого-то помоложе, но с привычным типажом?

Вера Брежнева

Вера Брежнева и Константин Меладзе много лет скрывали свои отношения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Вокруг отношений Веры Брежневой и Константина Меладзе всегда ходило много слухов. Они всячески старались скрывать свои отношения, а в 2015 году пара даже сыграла тайную свадьбу. Поклонники уверены, что роман между Верой и Константином начался, когда они оба состояли в браке. В 2014 году жена Меладзе дала интервью, в котором рассказала, что её супруг вёл двойную жизнь с 2005 года, правда, девушка узнала об этом намного позже. Также она не раскрыла имени разлучницы, но явно дала понять, что это солистка группы «ВИА Гра».

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева родила сына от Валерия Меладзе, когда певец ещё состоял в браке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / albinadzhanabaeva

Ещё одна участница группы «ВИА Гра» и ещё один Меладзе. О романе Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе говорили на протяжении долгих лет, однако его бывшая жена Ирина, кажется, не желала замечать эти слухи. В 2009 году Валерий признался, что у Джанабаевой есть от него сын, которого назвали Константином. В итоге, когда певица забеременела во второй раз, Меладзе всё-таки развёлся с Ириной после 25 лет брака и троих совместных детей. В 2017 году музыкант впервые открыто признался прессе, что у них с Альбиной любовь, а чуть позже стало известно о том, что пара сыграла свадьбу.

Анастасия Костенко

Анастасия Костенко, по словам Ольги Бузовой, стала той, из-за кого распалась её семья. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94

За драматичными страданиями Ольги Бузовой после развода, кажется, следила вся страна. Телеведущая не раз рассказывала, как сильно обидел её бывший муж Дмитрий Тарасов. По словам Ольги, она делала всё, чтобы создать счастливую семью, и во всём потакала футболисту, однако ему этого оказалось недостаточно и он решил подать на развод из-за новой возлюбленной. Хотя Анастасия Костенко и заявляла, что их отношения начались уже после развода Дмитрия и Ольги, Бузова утверждает, что всё это ложь и Анастасия бессовестно увела у неё мужа.

Анна Матисон

Анна Матисон познакомилась с Сергеем Безруковым, когда тот ещё был женат. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Сергей Безруков и Ирина Безрукова прожили в браке 15 лет, но их союзу пришёл конец, когда Сергей влюбился в режиссёра Анну Матисон. Молодые люди познакомились, когда Безруков ещё был женат, но вскоре он развёлся с Ириной, а уже в следующем 2016 году официально зарегистрировал брак с Матисон. Сейчас у пары двое детей и, кажется, они счастливы. Однако насколько правильно поступила тогда Анна, остаётся загадкой.