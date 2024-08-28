"Инструкция для новичков": 5 главных правил, как вести себя в храме

В религии существует много правил и запретов, о которых знает лишь небольшое количество людей, однако основные традиции должен знать и уважать каждый верующий человек. Поход в церковь — всегда важное событие. Люди приходят к Богу помолиться о своих родных, о помощи в насущных проблемах или же просто чтобы поблагодарить за дарованную жизнь. К сожалению, не все прихожане знают о том, что можно и нельзя делать в храме, поэтому Life.ru решил рассказать о пяти главных правилах, которые нужно соблюдать в церкви.

Как одеваться в храм?

Что нельзя надевать в церковь: следует избегать слишком открытой и вульгарной одежды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonovskay Anzhella

Прежде чем отправиться в церковь, необходимо подготовить одежду. Для мужчин подойдут брюки и футболка. Лучше избегать слишком открытых вещей, таких как майка и шорты. Также не стоит приходить в храм в шлёпках. Помимо того, заходя в церковь, мужчина должен снять перчатки и головной убор. У женщин запретов в одежде гораздо больше. Во-первых, им необходимо закрыть плечи, декольте и колени. Обязательно нужно надеть юбку и покрыть голову платком. Также священники просят дам выбирать скромную одежду, чтобы не отвлекать прихожан мужского пола от мыслей о Боге.

Когда в храме следует креститься?

Многие люди стесняются креститься, однако это необходимо делать как минимум при входе в церковь и при выходе из неё. С помощью этого жеста человек выражает уважение и признаёт святость того места, в которое он пришёл. Также крещение означает подготовку к "встрече" с Богом. Перед выходом из церкви следует развернуться лицом к алтарю, перекреститься и начать движение спиной к двери, а уже после развернуться и выйти. Таким образом, перекрестившись, человек говорит "здравствуйте" и "до свидания".

Поставьте свечки

Прежде чем ставить свечу, обязательно проговорите, во имя чего вы её ставите. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Приходя в храм, люди часто просят святых о помощи и ставят свечи у их икон. Этот жест символизирует веру и божественный свет. Огонь отгоняет всё плохое, а мягкий воск означает повиновение Богу. Определённых правил, сколько свечей и к каким иконам необходимо ставить, не существует, однако чаще всего один человек ставит у иконы лишь одну свечу. Если свечи ставятся за здравие или за упокой близких людей, то за каждое имя следует поставить по одной свече. За упокой свечи ставятся у определённой иконы, которая обычно находится в левой части храма. Приносить свечи, купленные в другом храме, считается неправильным, поэтому приобретать их лучше сразу на месте. Помимо того, свечу необходимо правильно поставить: для начала зажгите её от другой горящей свечи, а потом "подпалите" её основание, чтобы воск немного смягчился и она устойчивее стояла в ячейке. Если свободного места нет, убирать чужие огоньки нельзя.

Соблюдайте тишину

Главное, о чём стоит помнить, приходя в храм, — соблюдение тишины. Всем прихожанам дозволяется разговаривать только шёпотом и только по делу, чтобы не отвлекать от молитв других верующих. Считается, что, если в храме будет шумно, Бог не услышит просящих. Но, когда в церкви тихо, молиться можно даже про себя, главное, чтобы ваши помыслы были чисты, а душа открыта.

Ведите себя достойно

Правила поведения в церкви: нельзя скандалить, разговаривать по телефону и сидеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Конечно, вести себя достойно следует не только приходя в церковь, однако в этом месте стоит быть наиболее сдержанным и покорным. Во-первых, нельзя ссориться ни с кем из прихожан, даже если вам делает необоснованное замечание недовольная бабушка, просто послушайте и отойдите. Также в церкви не стоит разговаривать по телефону, лезть к мощам и иконам без очереди или садиться. Хотя в церкви и стоят лавочки, они предназначены лишь для тех, кому стоять физически слишком тяжело, однако даже пожилые люди садятся в храме крайне редко.