4 чудотворные иконы, которые вам помогут, но вы о них ещё ни разу не слышали

Иконы играют важную роль в православной церкви, являясь неотъемлемой частью её богослужебного пространства и духовной жизни верующих. Икона — это священное изображение, которое не только визуально представляет святого или событие из библейской истории, но также служит средством общения верующего с духовным миром. Верующие приходят к святыням для молитвы, поклонения и поиска утешения. Иконы считаются чудотворными и обладают особым духовным смыслом, способным обращать на себя внимание и направлять к молитве и размышлениям. К сожалению, некоторые иконы являются очень редкими, поэтому Life.ru решил рассказать про четыре иконы, о которых почти никто не знает.

Икона Божией Матери «Непраздная»

На иконе «Непраздная» Богородица изображена беременной. Фото © YouTube / АМИНЬ

На этой иконе изображена беременная Богородица, которая ожидает появления на свет Иисуса. Такой образ Божией Матери является достаточно редким. Он символизирует материнство, поэтому эту икону почитают беременные женщины и те, кто уже родил деток. Также святое изображение помогает тем, кто искренне хочет родить ребёнка, но не может. Многих смущает странное название иконы, однако слово «Непраздная» в церкви обозначает «готовящаяся стать матерью». Хотя считается, что икона написана не по основным канонам, церковь принимает её и почитает, ведь её чудотворная сила на протяжении многих лет помогает всем просящим.

Икона «Трилетствующая Божией Матери»

Образ трёхлетней Богородицы помогает исцелять детские болезни. Фото © VK / Свято-Никольское сестричество милосердия

Ещё одна необычная икона Богородицы получила название «Трилетствующая». На ней изображена маленькая трёхлетняя Мария, которая впервые пришла в храм. Девочка одета в голубое платье, её волосы распущены и уложены аккуратными локонами. Юная Мария на изображении держит в руках белую лилию, которая является символом чистоты и непорочности, а также указывает, что она удостоена великой чести. В храмах икона встречается редко, так как некоторые церкви не признают её канонической. Тем не менее святой лик маленькой Богородицы часто помогает матерям находить язык с детьми, исцеляет детские болезни, а бездетным парам даёт возможность зачать малыша. Часто к этой иконе обращаются люди, которые не могут найти смысл жизни, подобно трёхлетней Марии, которая впервые пришла в церковь.

Икона «Всевидящее Око Божие»

Русская православная церковь не принимает икону «Всевидящее Око Божие». Фото © Wikipedia

Увидеть эту икону в церкви, скорее всего, не получится, так как её признают неканонической, однако если отправиться в старообрядческую церковь, то она там точно будет, так как староверы очень почитают это святое изображение. На иконе изображено большое количество различных символов, которые не каждый может понять. Также примечательно, что символы и некоторые детали у разных мастеров часто меняются, но главное, что никогда не покидает изображение, — Всевидящее Око в центре. Считается, что эта икона помогает от дурного глаза, слепоты, дарует обретение веры и удерживает человека от совершения всякого греха.

Икона «Спас Благое Молчание»

В Успенском соборе Московского Кремля представлена древнейшая икона «Спас Благое Молчание». Фото © Azbyka.ru

Такая икона впервые появилась в Греции и на Балканах примерно в XIV веке, а чуть позже об этом образе узнали и на Руси. «Спас Благое Молчание» значительно отличается от других изображений Иисуса. Во-первых, спаситель изображён с крыльями, во-вторых, на нём богатые одеяния, хотя Иисус обычно ассоциируется со скромным образом жизни. Древнейшее в России изображение этой иконы можно увидеть в Успенском соборе Московского Кремля, её создание датируется XV–XVI веками. Как правило, перед «Спасом» молятся о даровании сил и терпения, чтобы преодолеть все жизненные трудности. Помимо того, образ Иисуса часто исцеляет физические недуги.