Всероссийский день трезвости 2024: шесть наших звёзд, навсегда отказавшихся от алкоголя

Каждый год 11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости. Этот праздник — не просто возможность поговорить о вреде алкоголя, но и шанс для многих переосмыслить свои привычки и отношение к спиртному. Истоки этого дня уходят в начало XX века, и сегодня он приобрёл особую актуальность, ведь всё больше знаменитостей открыто делятся историями о том, как отказ от алкоголя изменил их жизнь к лучшему.

История Всероссийского дня трезвости

Всемирный день трезвости: как его отмечают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Chazov

Всероссийский день трезвости появился в 1913 году по инициативе Русской православной церкви. В то время в России уровень алкоголизма был катастрофическим, и День трезвости был призван бороться с этой проблемой. Интересно, что даже в период революций и войн праздник продолжал существовать, а в советское время тема трезвости приобрела ещё больший масштаб, однако день как официальное событие ушёл в прошлое. Возродился праздник в 2014 году, и теперь каждое 11 сентября — повод вспомнить о важности здорового образа жизни.

Звёзды, которые бросили пить

Отказ от алкоголя — это решение, которое меняет не только здоровье, но и отношение к жизни. Давайте посмотрим, как это произошло у знаменитостей, которые когда-то имели страсть к спиртному, а теперь ведут трезвый образ жизни.

Лариса Гузеева

История Всероссийского дня трезвости. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Лариса Гузеева — одна из тех звёзд, кто честно признался в том, что был не чужд алкоголю в молодости. Она вспоминает, как однажды, выпив, шла по улице и поняла, что на неё могут напасть. «Это был момент истины, когда я решила, что с меня хватит», — говорит актриса. Сейчас Лариса Андреевна не только ведёт трезвый образ жизни, но и активно заботится о своём здоровье: посещает оздоровительные курсы и придерживается диеты.

Николай Басков

День трезвости 2024: звёзды, отказавшиеся от алкоголя. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николай Басков тоже решил отказаться от алкоголя после одного скандального случая, когда на вечеринке облил всех гостей из огнетушителя. Этот инцидент стал для него поворотным моментом. Теперь Николай предпочитает расслабляться другими способами — слушая мантры и занимаясь медитацией. Хотя артист признаётся, что иногда может позволить себе пару глотков шампанского, алкоголя в его жизни практически нет.

Анна Седокова

Мероприятия ко Дню трезвости в школах. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Анна Седокова недавно поделилась своим опытом борьбы с привычкой к алкоголю. Певица рассказала, как когда-то стакан вина стал для неё символом отдыха после тяжёлого дня. Но со временем она заметила, что её жизнь начала крутиться вокруг алкоголя. Решив, что больше не хочет быть зависимой, Анна отказалась от спиртного и буквально за несколько недель почувствовала невероятную свободу и лёгкость.

Ирина Безрукова

Мероприятия ко Дню трезвости. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Ирина Безрукова никогда не любила вкус алкоголя, но поддавалась давлению общества. «Мне всегда казалось, что для светской жизни важно уметь разбираться в винах», — делится актриса. Со временем она поняла, что алкоголь не приносит ей никакого удовольствия, и полностью отказалась от спиртного. Ирина говорит, что теперь она чувствует себя гораздо лучше и может веселиться на вечеринках безо всякого алкоголя, а наутро её голова не болит.

Стас Пьеха

Проведение Дня трезвости в России в 2024 году. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Стас Пьеха — певец, чья история борьбы с зависимостями вдохновляет многих. Он открыто признался, что отказ от алкоголя помог ему справиться с другими вредными привычками и вернуться к спорту. «Алкоголь — это дорога к запретным веществам», — говорит Стас, подчёркивая, что с трезвой головой жизнь стала для него гораздо ярче и безопаснее.

Любовь Успенская

11 сентября День трезвости. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Любовь Успенская, королева русского шансона, также решила отказаться от алкоголя в пользу здоровья и благополучия. Певица откровенно признавалась, что спиртное сопровождало её многие годы на выступлениях и светских мероприятиях. Однако в какой-то момент она осознала, что это негативно влияет на её физическое и эмоциональное состояние. Сейчас Успенская активно занимается спортом, правильно питается и рассказывает своим поклонникам, что трезвость принесла ей новую энергию и радость жизни.