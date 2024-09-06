6 звёзд, которым едва ли можно позавидовать, ведь они похоронили своих детей Трагедии не щадят никого, даже знаменитостей. Life.ru делится историями шести звёзд, которым пришлось столкнуться с ужасной болью — потерей собственных детей. 6 сентября, 13:54 Кто из знаменитостей похоронил собственных детей? Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, Ольга Зиновская

Жизнь знаменитостей часто кажется яркой и беззаботной, но за блеском софитов нередко скрываются настоящие трагедии. Есть те, кого судьба жестоко испытала на прочность: они пережили потерю самых близких, своих детей. Эти истории напоминают о том, что ни слава, ни деньги не могут защитить от бед. Давайте узнаем о шести известных людях, которым пришлось столкнуться с этой страшной утратой.

Евгений Болдин: потеря старшей дочери Екатерины

Шесть звёзд, которые потеряли своих детей: Евгений Болдин. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Евгений Болдин, экс-супруг Аллы Пугачёвой, не так давно раскрыл свою личную боль. В интервью на YouTube он рассказал о смерти старшей дочери Екатерины, которая ушла из жизни в возрасте 44 лет. Болдин признался, что пережить такую утрату ему помогли внуки, которых Катя успела подарить, — целых пятеро. Все они пошли по стопам родителей и стали врачами, продолжая семейную традицию. Хотя дети Екатерины стали опорой для деда, их присутствие едва ли может восполнить эту невосполнимую утрату.

Игорь Ливанов: смерть двух детей

Знаменитости, пережившие гибель детей: Игорь Ливанов и сын Андрей. Фото © VK / Игорь Ливанов

Актёр Игорь Ливанов тоже столкнулся с самой страшной трагедией, которую только может представить себе отец. Сначала это случилось в 1987 году. Тогда первая супруга артиста Татьяна Пискунова вместе с 8-летней дочерью ехали на поезде, но попали в страшную катастрофу и погибли. Жизнь шла дальше, пусть и с оттенками чёрного. Вскоре мужчина нашёл новую любовь и взял в жёны Ирину Бахтуру. У них родился сын Андрей. Однако долго семья просуществовать не смогла, возлюбленные развелись, а Ирина вышла замуж за Андрея Безрукова. Второй раз Игорь Ливанов потерял ребёнка в 2015 году — тогда погиб сын Андрей, поскользнувшись в собственной ванной.

Дмитрий Певцов: трагическая смерть сына Даниила

Трагедии в жизни известных людей: Певцов оплакивал смерть сына Даниила. Фото © VK / Дмитрий Певцов

Известный артист Дмитрий Певцов потерял своего 22-летнего сына Даниила в 2012 году. Молодой человек, строивший актёрскую карьеру и мечтавший о работе за границей, трагически погиб после падения с балкона на одной из вечеринок. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но многочисленные травмы оказались смертельными. Певцов признался, что эта утрата навсегда изменила его жизнь, заставив переосмыслить многие вещи.

Рома Жуков: трагическая случайность

Кто из знаменитостей похоронил родных детей: Рома Жуков. Фото © VK / Шоу бизнес

Певец Рома Жуков, кумир 90-х, потерял пятилетнюю дочь Елизавету-Викторию в 2012 году. Это была страшная случайность: девочка играла на детской площадке и получила удар качелями по голове. Ранение оказалось настолько серьёзным, что спасти малышку не удалось. Через несколько дней после трагедии Жуков стал отцом пятой дочери, которой в честь погибшей сестры дали имя Виктория-Элизабет. Но как бы ни старались родители, эта новая жизнь не могла заглушить боль от потери первого ребёнка.

Елена Захарова: краткая радость материнства

Какие звёзды потеряли детей: Елена Захарова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenazaharova57

Для актрисы Елены Захаровой рождение первого ребёнка стало как благословением, так и страшной утратой. В 2011 году, когда её дочери было всего восемь месяцев, девочку поразил стремительно развивающийся менингит. Врачи сначала считали, что это обычная простуда, и в результате потеряли драгоценное время. Захарова до сих пор не может смириться с этой утратой, называя свою дочь «самым светлым моментом» в жизни, который, увы, длился слишком недолго.

Владимир Кузьмин: две трагедии в одной семье

Знаменитые родители, похоронившие своих детей. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Жизнь певца Владимира Кузьмина омрачена сразу двумя ужасными трагедиями. В 2002 году была убита его старшая дочь Елизавета, когда её возлюбленный в порыве ссоры нанёс девушке смертельный удар ножом. А через семь лет Кузьмин потерял своего сына Степана, который погиб, пытаясь спастись от пожара. Молодой человек сорвался с балкона, когда пробовал перебраться к соседям по карнизу. Эти две утраты навсегда оставили шрамы на сердце знаменитого музыканта.

Валентин Гафт: смерть дочери, которую он не смог предотвратить

Истории звёзд, потерявших своих детей: Валентин Гафт и дочь Ольга. Фото © vokrug.tv

Актёр Валентин Гафт, чья жизнь всегда была на виду, не раз признавался, что одной из самых больших трагедий для него стала смерть его дочери Ольги. В 2002 году, в возрасте 29 лет, девушка покончила с собой. У Ольги были непростые отношения с матерью, что, по словам близких, сильно угнетало её. Гафт до конца своей жизни винил себя в том, что не смог предотвратить этот шаг, ведь он чувствовал, что дочь была на грани, но не смог оказать нужную поддержку.

Каждая из этих историй — это напоминание о том, что никакая слава, признание или успех не могут защитить от самых страшных испытаний. Трагедии, которые пережили эти знаменитости, показывают, насколько важно помнить о том, что за каждым успехом может стоять личная драма, невидимая окружающим. Ранее Life.ru писал о звёздных дочках, за которых папы порвут любого.

Авторы Сергей Трофимов