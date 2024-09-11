«Ходил как зомби»: Сын лидера группы «Дюна» с внешностью модели назвал причину скорого развода с женой

25-летний сын российских музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий рассказал, почему принял решение подать на развод спустя всего девять месяцев назад. Летом 2022 года наследник лидера группы «Дюна» обручился с Дарьей Алябьевой — подругой детства. Однако семейная жизнь оказалась непродолжительной.

«До этого девять лет были вместе. Я думал, свадьба поменяет отношение в лучшую сторону. На два месяца это действительно произошло, а потом всё пошло под откос. <...> Я ходил как зомби», — рассказал Василий в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Со слов Василия, в один момент все чувства к избраннице исчезли, оставался он исключительно по привычке. Как оказалось, у некогда возлюбленных совершенно не сходились характеры. Рыбин-младший крайне ценит свободу, в то время, как супруге было важно всё держать под контролем. Долгое время он сдерживался, что вылилось в экстремальное похудение на десять килограмм всего за неделю на почве постоянного нервного напряжения.

Родители решение сына восприняли положительно. На данный момент Василий находится в отношениях с 19-летней девушкой по имени Валерия. Новая избранница является преподавателем танцев, также она работает в сфере красоты. Вероятно, у пары серьёзные намерения, ведь они уже познакомили друг друга с родителями.