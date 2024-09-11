«Ходил как зомби»: Сын лидера группы «Дюна» с внешностью модели назвал причину скорого развода с женой
Сын Рыбина и Сенчуковой развёлся через девять месяцев после свадьбы
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Василий Рыбин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / basil_r_official
25-летний сын российских музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий рассказал, почему принял решение подать на развод спустя всего девять месяцев назад. Летом 2022 года наследник лидера группы «Дюна» обручился с Дарьей Алябьевой — подругой детства. Однако семейная жизнь оказалась непродолжительной.
«До этого девять лет были вместе. Я думал, свадьба поменяет отношение в лучшую сторону. На два месяца это действительно произошло, а потом всё пошло под откос. <...> Я ходил как зомби», — рассказал Василий в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.
Со слов Василия, в один момент все чувства к избраннице исчезли, оставался он исключительно по привычке. Как оказалось, у некогда возлюбленных совершенно не сходились характеры. Рыбин-младший крайне ценит свободу, в то время, как супруге было важно всё держать под контролем. Долгое время он сдерживался, что вылилось в экстремальное похудение на десять килограмм всего за неделю на почве постоянного нервного напряжения.
Родители решение сына восприняли положительно. На данный момент Василий находится в отношениях с 19-летней девушкой по имени Валерия. Новая избранница является преподавателем танцев, также она работает в сфере красоты. Вероятно, у пары серьёзные намерения, ведь они уже познакомили друг друга с родителями.
Ранее официально развелись певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов. По словам адвоката Александра Добровинского, в ходе дела вскрылось обстоятельство, из-за которого брак не мог продолжаться. Они были вместе 18 лет, пара воспитывает троих детей. Журналисты выяснили, что причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позже косвенно подтвердила слухи.