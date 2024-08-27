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27 августа, 12:33

Алсу и Ян Абарамов официально развелись

Алсу и Ян Абарамов. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Алсу и Ян Абарамов. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Певица Алсу и предприниматель Ян Абарамов официально развелись. Об этом стало известно после заседания в Пресненском суде. По словам адвоката Александра Добровинского, в ходе дела вскрылось обстоятельство, из-за которого брак не мог продолжаться.

Адвокат Добровинский рассказал о разводе Алсу. Видео © Life.ru

«Выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу абрамовой продолжаться не может. Это конец. Сегодня в этом деле была поставлена точка. Я думаю, что стороны не будут обжаловать решение», — сказал Добровинский в беседе с Life.ru, отметив, что дети останутся жить с матерью.

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Напомним, в мае Алсу решилась развестись с Яном Абрамовым. Они были вместе 18 лет, пара воспитывает троих детей. Журналисты выяснили, что причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позже косвенно подтвердила слухи. Процедура развода шла в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Пара такж деделила огромный список имущества.

Александра Мышляева
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