Алсу и Ян Абарамов официально развелись

Певица Алсу и предприниматель Ян Абарамов официально развелись. Об этом стало известно после заседания в Пресненском суде. По словам адвоката Александра Добровинского, в ходе дела вскрылось обстоятельство, из-за которого брак не мог продолжаться.

Адвокат Добровинский рассказал о разводе Алсу. Видео © Life.ru

«Выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу абрамовой продолжаться не может. Это конец. Сегодня в этом деле была поставлена точка. Я думаю, что стороны не будут обжаловать решение», — сказал Добровинский в беседе с Life.ru, отметив, что дети останутся жить с матерью.