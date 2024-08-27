Алсу и Ян Абарамов официально развелись
Алсу и Ян Абарамов. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Певица Алсу и предприниматель Ян Абарамов официально развелись. Об этом стало известно после заседания в Пресненском суде. По словам адвоката Александра Добровинского, в ходе дела вскрылось обстоятельство, из-за которого брак не мог продолжаться.
Адвокат Добровинский рассказал о разводе Алсу. Видео © Life.ru
«Выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу абрамовой продолжаться не может. Это конец. Сегодня в этом деле была поставлена точка. Я думаю, что стороны не будут обжаловать решение», — сказал Добровинский в беседе с Life.ru, отметив, что дети останутся жить с матерью.
Напомним, в мае Алсу решилась развестись с Яном Абрамовым. Они были вместе 18 лет, пара воспитывает троих детей. Журналисты выяснили, что причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позже косвенно подтвердила слухи. Процедура развода шла в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Пара такж деделила огромный список имущества.