"Хватит изображать семью": Катя Гордон намекнула на разоблачение Решетовой в деле о разводе Алсу

В судебном споре, возникшем между психологом Вероникой Степановой и моделью Анастасией Решетовой, могут вскрыться новые обстоятельства, в частности о роли 28-летней блогерши в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Об этом рассказала адвокат Степановой Екатерина Гордон. Она очень аккуратно намекнула, что Решетова могла писать личные сообщения Алсу.

"Например, Брешетова — не Решетова, абстрактно, — если она женщине, с чьим мужем её видели, пишет какие-то эсэмэски. Типа "хватит там изображать семью, я пришла". Ну, например", — намекнула адвокат на новые обстоятельства в разводе Алсу и Яна Абрамова в интервью блогеру Андрею Третьякову.

По словам Гордон, Решетова "не договаривает правды" и ей стоит быть осторожнее с иском о защите чести и достоинства, потому что в процессе суда "может всплыть куча фекалий". Адвокат предупредила, что, даже при условии поражения её подзащитной Вероники Степановой в суде, Решетова понесёт колоссальные репутационные потери, так как пользователи соцсетей, следящие за скандалом, постоянно находят подтверждения того, что именно модель разлучила Абрамова и Алсу.

"Даже если мы проиграем, мы медийно вас утопим! Мы утопим! Дела, связанные с честью и достоинством, очень имиджевые", — заключила Гордон.