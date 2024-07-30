"Хватит изображать семью": Катя Гордон намекнула на разоблачение Решетовой в деле о разводе Алсу
Катя Гордон высказалась о судьбе Анастасии Решетовой в случае победы в суде
Катя Гордон и Анастасия Решетова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyagordon, volkonskaya.reshetova
В судебном споре, возникшем между психологом Вероникой Степановой и моделью Анастасией Решетовой, могут вскрыться новые обстоятельства, в частности о роли 28-летней блогерши в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Об этом рассказала адвокат Степановой Екатерина Гордон. Она очень аккуратно намекнула, что Решетова могла писать личные сообщения Алсу.
"Например, Брешетова — не Решетова, абстрактно, — если она женщине, с чьим мужем её видели, пишет какие-то эсэмэски. Типа "хватит там изображать семью, я пришла". Ну, например", — намекнула адвокат на новые обстоятельства в разводе Алсу и Яна Абрамова в интервью блогеру Андрею Третьякову.
По словам Гордон, Решетова "не договаривает правды" и ей стоит быть осторожнее с иском о защите чести и достоинства, потому что в процессе суда "может всплыть куча фекалий". Адвокат предупредила, что, даже при условии поражения её подзащитной Вероники Степановой в суде, Решетова понесёт колоссальные репутационные потери, так как пользователи соцсетей, следящие за скандалом, постоянно находят подтверждения того, что именно модель разлучила Абрамова и Алсу.
"Даже если мы проиграем, мы медийно вас утопим! Мы утопим! Дела, связанные с честью и достоинством, очень имиджевые", — заключила Гордон.
Напомним, в конце весны Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Вместе они были 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему — семь лет. В Сети появились слухи, что причиной разрыва стала измена Абрамова с моделью Анастасией Решетовой. После появления этой информации Степанова публично указала на низкую социальную ответственность модели, за что Анастасия подала на неё в суд.