Джей Ло стёрла знак любви к Бену Аффлеку со своего тела

Актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно подала на развод с Беном Аффлеком, свела татуировку, сделанную в честь него. Появившись на Международном кинофестивале в Торонто в откровенном платье с разрезами, 55-летняя звезда продемонстрировала отсутствие милого рисунка.

Пользователи Сети считают, что таким образом Лопес решила показать, что как прежде уже не будет. На обнародованных фотографиях она улыбается и демонстрирует, что на её левом ребре больше нет и следа от чернил.

«Хочет вычеркнуть все воспоминания», — высказался один из комментаторов в соцсетях.

«Видимо, Бен её сильно обидел», — отметил другой.