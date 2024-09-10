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10 сентября, 18:41

Джей Ло стёрла знак любви к Бену Аффлеку со своего тела

Дженнифер Лопес свела татуировку, сделанную во имя любви к Бену Аффлеку

Татуировка раньше красовалась на левом ребре звезды. Обложка © ТАСС / EPA

Татуировка раньше красовалась на левом ребре звезды. Обложка © ТАСС / EPA

Актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно подала на развод с Беном Аффлеком, свела татуировку, сделанную в честь него. Появившись на Международном кинофестивале в Торонто в откровенном платье с разрезами, 55-летняя звезда продемонстрировала отсутствие милого рисунка.

Пользователи Сети считают, что таким образом Лопес решила показать, что как прежде уже не будет. На обнародованных фотографиях она улыбается и демонстрирует, что на её левом ребре больше нет и следа от чернил.

«Хочет вычеркнуть все воспоминания», — высказался один из комментаторов в соцсетях.

«Видимо, Бен её сильно обидел», — отметил другой.

Напомним, зимой прошлого года Лопес и Аффлек сделали парные татуировки в честь своей любви. У обоих на телах тогда появились рисунки со стрелами и именами друг друга.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набили парные татуировки, и такой безвкусицы вы давно не видели
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набили парные татуировки, и такой безвкусицы вы давно не видели

Как уже рассказывал Life.ru, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей. В августе Лопес подала на развод. Сам Аффлек времени даром не теряет и, по данным СМИ, уже закрутил новый роман.

Наталья Демьянова
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